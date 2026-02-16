Phát huy nội lực, kiến tạo động lực, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026

Năm 2025 khép lại trong một bối cảnh đặc biệt, mang ý nghĩa bản lề đối với tỉnh Phú Thọ mới. Ðây là năm đầu tiên tỉnh chính thức đi vào hoạt động sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính theo nghị quyết của Quốc hội; đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn tỉnh. Ðây cũng là năm tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức hết sức quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và sản xuất nông nghiệp tại xã Xuân Đài. Ảnh: Đinh Vũ

Việc vận hành một tỉnh mới với không gian rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, cơ cấu kinh tế đa dạng hơn, cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng đại đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Áp lực không chỉ đến từ yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, mà còn từ việc bảo đảm tính thông suốt, ổn định của bộ máy hành chính, sự liên tục của các chính sách, cũng như việc xử lý hài hòa các vấn đề phát sinh trong quá trình sáp nhập, sắp xếp tổ chức, cán bộ, tài chính - ngân sách, đầu tư công và quản lý tài sản công. Trong bối cảnh đó, việc giữ vững ổn định, tạo đà tăng trưởng cao ngay trong năm đầu vận hành tỉnh mới là thách thức lớn, đồng thời cũng là phép thử đối với năng lực điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh những khó khăn nội tại, năm 2025 còn diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột cục bộ, bất ổn chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng hiện hữu. Kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trước yêu cầu đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thống nhất cao về nhận thức và hành động; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; kiên định mục tiêu phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tạo dấu ấn nổi bật trong năm đầu vận hành tỉnh mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, GRDP giá hiện hành đạt trên 412 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 111 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng ngày càng cao, dịch vụ phát triển năng động, nông nghiệp giữ vai trò nền tảng ổn định.

Điều quan trọng hơn cả những con số tăng trưởng là chất lượng và ý nghĩa của kết quả đạt được trong năm 2025. Thực tiễn cho thấy, Phú Thọ không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện thuận lợi, mà còn giữ được đà tăng trưởng hai con số trong bối cảnh vừa vận hành tỉnh mới, vừa triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Điều đó khẳng định năng lực điều hành của chính quyền các cấp, sự thích ứng nhanh của cộng đồng doanh nghiệp và sức chống chịu ngày càng được nâng cao của nền kinh tế địa phương.

Kết quả tăng trưởng 10,52% năm 2025 không phải là sự bứt phá ngẫu nhiên, mà là kết tinh của một quá trình chuẩn bị bài bản, điều hành chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu duy trì và phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tiếp theo, coi đây là yêu cầu khách quan của giai đoạn phát triển mới, là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả đặc biệt nổi bật, với tổng thu năm 2025 đạt 62.000 tỷ đồng, đạt 160% dự toán Trung ương giao, là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô và sức bật của nền kinh tế, mà còn thể hiện rõ hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thu - chi ngân sách theo hướng chủ động, linh hoạt, kỷ luật, kỷ cương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý nguồn thu; cũng như sự phục hồi và phát triển tích cực của khu vực sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn có hạn so với nhu cầu phát triển rất lớn, việc thu ngân sách vượt cao hơn dự toán đã tạo ra “dư địa chính sách” quan trọng cho điều hành phát triển. Trên cơ sở đó, tỉnh có điều kiện chủ động hơn trong bố trí vốn đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư nhân, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời tăng khả năng ứng phó với các rủi ro, biến động bất lợi từ bên ngoài.

Cùng với mở rộng quy mô thu, công tác quản lý tài chính - ngân sách được tăng cường theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Việc cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên được thực hiện quyết liệt. Kỷ luật tài chính được siết chặt, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng trọng tâm, tạo giá trị gia tăng cao nhất cho phát triển.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành tăng cao; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh, nhất là các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, linh kiện, thiết bị số. Nhiều sản phẩm chủ lực có mức tăng trưởng ấn tượng, tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Các ngành công nghiệp truyền thống như vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Nông nghiệp phát triển ổn định, giữ vai trò nền tảng đối với sinh kế nông thôn và an ninh xã hội. Mặc dù chịu tác động bất lợi của thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên vật nuôi, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, hỗ trợ sản xuất; năng suất và sản lượng nhiều cây trồng chủ lực vẫn duy trì ở mức khá. Chăn nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá; xuất khẩu duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động; du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách và doanh thu tăng trưởng hai con số. Hoạt động vận tải, logistics, tài chính - ngân hàng phát triển tích cực, góp phần cải thiện năng lực kết nối, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, trở thành điểm nhấn trong công tác điều hành năm 2025. Tỉnh tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, vốn và nguyên vật liệu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt kết quả tích cực, nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được triển khai, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến quy hoạch mạng lưới giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái. Ảnh: Đinh Vũ

Từ thực tiễn điều hành năm 2025 cho thấy, tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi kỷ luật thực thi được đặt lên hàng đầu. Mọi chủ trương, chính sách nếu không được tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thì sẽ không thể chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Vì vậy, tỉnh xác định tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn kết quả phát triển kinh tế - xã hội với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành theo hướng chủ động tiến công, lấy kết quả thực tế làm thước đo năng lực cán bộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời kiên quyết xử lý những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm tiến độ chung. Tinh thần xuyên suốt là: Chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm đến cùng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo giữ vững chất lượng; mạng lưới trường, lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng cao. Công tác y tế được quan tâm đầu tư, bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản được chú trọng, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực tiễn năm 2025 cũng cho thấy, dư địa tăng trưởng của Phú Thọ còn rất lớn. Không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập; quy mô dân số và thị trường tăng lên; vị trí địa kinh tế ngày càng quan trọng trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội mở rộng; cùng với đó là hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bước sang năm 2026, năm mở đầu cho việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Phú Thọ đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ, tỉnh xác định rõ mục tiêu duy trì và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số ổn định, bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục chung sức, đồng lòng, biến mục tiêu tăng trưởng hai con số thành chương trình hành động cụ thể; biến nghị quyết thành kết quả; biến tiềm năng, lợi thế thành của cải vật chất và giá trị xã hội thiết thực.

Với nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, với tư duy điều hành đổi mới, kỷ luật thực thi được tăng cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để duy trì và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, từng bước xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ