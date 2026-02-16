Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tối 16/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân và đón chào Năm mới Bính Ngọ năm 2026, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội (tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội).

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Trong không khí linh thiêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương và thành phố Hà Nội đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền, tiền nhân đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến; gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng; bồi đắp những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn; cầu cho quốc thái, dân an, đất nước giàu mạnh.

Tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các cụ cao tuổi, các cháu thiếu nhi, lực lượng cảnh sát giao thông, công nhân môi trường.

Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp đó, trong không khí thân mật, ấm áp, tại Hội trường Thành ủy, báo cáo với Tổng Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho nhân dân, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Thủ đô Hà Nội chuẩn bị phục vụ đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được duy trì đảm bảo tốt. Công tác chăm lo, tặng quà người có công, đối tượng gia đình chính sách, người yếu thế cơ bản hoàn thành; chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng 24/7, thường xuyên kiểm soát, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Giao thông được đảm bảo an toàn; công tác vệ sinh môi trường được duy trì... Nhân dân Thủ đô và khách quốc tế vui Xuân, đón Tết văn minh, an toàn, vui tươi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh xác định năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết, hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ công tác để tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

Đặc biệt, duy trì công tác xuyên Tết để khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế, quy hoạch, hạ tầng, nguồn lực phục vụ cho phát triển Thủ đô giai đoạn mới; thi công các công trình, dự án khẩn cấp, trọng điểm nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch công tác, sản xuất ngay từ ngày đầu tiên đi làm, bắt nhịp với thị trường, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 của Thành phố.

Bày tỏ vui mừng, đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ đô anh hùng, trái tim của cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không khí đón Tết rộn ràng, vui tươi của nhân dân Hà Nội được thể hiện rất rõ trên những tuyến phố, con đường, chợ hoa xuân, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm, trung tâm hội tụ của Thủ đô, được trang trí công phu, đổi mới. Tất cả tạo nên một Hà Nội đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn. Hàng chục công viên, vườn hoa trở thành điểm đến vui chơi ngày Tết cho nhân dân, hàng rào của nhiều công viên đã được dỡ bỏ, đem lại sự gần gũi, phát huy tối đa công năng của các thiết chế này phục vụ người dân. Người dân tin tưởng khi thấy Thủ đô và đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và cũng rất sẵn sàng chung sức, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư chia sẻ cảm nhận rất rõ hơi thở của một Thủ đô đang vươn mình, một Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn lấp lánh niềm tin, hy vọng, bừng lên tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong từng góc phố, từng nụ cười của người dân.

Ghi nhận Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện, ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh Hà Nội đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm; hoan nghênh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm của Hà Nội trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, các nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025, đặc biệt là Hà Nội đã tổ chức quán triệt triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng.

Trước nhiệm vụ và yêu cầu rất cao của giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu với vị thế Thủ đô, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, Thủ đô Hà Nội phải thực sự tiên phong về đổi mới sáng tạo. Mỗi việc Hà Nội làm, mỗi mô hình Hà Nội triển khai đều mang tính dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đạt yêu cầu. Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế vượt trội, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư lưu ý để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là quyết định. Mỗi đồng chí phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân.Đặc biệt hoan nghênh tinh thần “làm xuyên Tết,” Tổng Bí thư cho rằng đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc; chúng ta không có thời gian để trễ nải; mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên.

Với niềm tự hào về lịch sử nghìn năm văn hiến và khí thế mới của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, giành thắng lợi vang dội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới Đảng bộ, chính quyền và toàn thể các vị cao niên, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc Thủ đô Hà Nội một Năm mới: Khí thế mới-Tư duy mới-Thắng lợi mới! Chúc đồng bào, đồng chí một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc!

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết gia đình Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng và Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết gia đình Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng và Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của Giáo sư và Phó Giáo sư cùng gia đình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của Giáo sư và Phó Giáo sư đã dành cả cuộc đời để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, y tế và khoa học nước nhà.

Tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc, Tổng Bí thư mong muốn Giáo sư và Phó Giáo sư tiếp tục là tấm gương sáng về tinh thần tự học và cống hiến, rèn luyện truyền thống gia đình hiếu học, tiếp tục có những nghiên cứu khoa học, viết thêm nhiều cuốn sách mới để trao truyền lại cho các thế hệ trí thức trẻ.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong thời khắc giao hòa của đất trời, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và Phó Giáo sư Nguyễn Kim Nữ Hiếu bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê học thuật, tinh thần cống hiến cho con cháu và cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguồn TTXVN