Phú Thọ quyết tâm bứt phá tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

LTS: Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta không chỉ cảm nhận niềm vui đoàn viên, mà còn thấy rõ khí thế của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để hiểu rõ hơn về những khát vọng và chiến lược đưa Phú Thọ phát triển bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, bước vào năm 2026 với tâm thế mới, tỉnh Phú Thọ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Vậy đâu là những giải pháp cơ bản và trọng tâm nào để thực hiện mục tiêu này?

Đồng chí Trần Duy Đông: Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đất Tổ lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe và thành công. Về giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đều vào cuộc quyết liệt, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2026. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng xác định các giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm dây chuyền sản xuất của Công ty BYD Việt Nam (KCN Phú Hà).

Thứ nhất là tiếp tục duy trì, phát huy 3 nền tảng quan trọng tạo sự ổn định và phát triển của tỉnh trong thời gian vừa qua, đó là: Sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung vào xây dựng bộ máy "tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả". Xác định rõ các mục tiêu, giải pháp với tầm nhìn dài hạn, toàn diện, chiến lược; đồng thời huy động tổng hợp các nguồn lực, có phân kỳ đầu tư để đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó xác định nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Trong điều hành, xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và cũng là nguồn lực quan trọng nhất cho phát triển.

Thứ hai, quán triệt các quan điểm của Trung ương trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình điều hành phải nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; xác định được những vấn đề cụ thể; lựa chọn đúng, triển khai nhanh, đã nói là làm, làm đến nơi đến chốn và làm đến cùng, có kết quả, sản phẩm cụ thể. Lấy sản phẩm, kết quả cụ thể làm thước đo quan trọng nhất về năng lực điều hành của mỗi cán bộ cũng như tổ chức. Chuyển mạnh từ quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả; từ đánh giá bằng báo cáo hình thức sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể và tác động xã hội thực chất. Tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương theo tinh thần 6 rõ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi, phân bổ nguồn lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chúng tôi xác định yếu tố quyết định nằm ở năng lực tổ chức thực hiện, thực thi chính sách, ở kỷ luật, kỷ cương của bộ máy và ở bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo công tác quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới theo Quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thứ tư, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống, nhất là về đầu tư, tiêu dùng. Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là phải thực sự có trọng tâm, trọng điểm, đóng vai trò “dẫn dắt”, “kích hoạt” các nguồn lực xã hội; tránh đầu tư dàn trải, manh mún, kém hiệu quả. Đối với đầu tư ngoài ngân sách, Phú Thọ tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung triển khai cơ chế "luồng xanh" về giải quyết TTHC cho các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án có giá trị tăng cao. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế tư nhân, xác định đây là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, từng bước xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây chính là đột phá, động lực chính cho phát triển.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Phú Thọ quyết tâm thực hiện “luồng xanh” tổ chức triển khai, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án của các nhà đầu tư chiến lược.

Phóng viên: Trong các giải pháp mà đồng chí vừa nêu, Quy hoạch tỉnh và Chuyển đổi số được xem là những "mũi khoan" để phá vỡ các điểm nghẽn. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn về tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh lần này, cũng như điểm nhấn về công nghệ sẽ tạo ra đột phá như thế nào cho Phú Thọ?

Đồng chí Trần Duy Đông: Đây chính là hai yếu tố then chốt để tạo ra sự phát triển bền vững và bứt phá:

Về Quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là văn bản pháp lý quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, lâu dài; là căn cứ để tổ chức không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và triển khai các chiến lược, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi xác định đây là "bản thiết kế chiến lược" để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Chúng ta đã có quy hoạch tốt, sẽ có nhà đầu tư tốt; có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt.

Quy hoạch đã xác định được các động lực tăng trưởng mới, các hành lang kinh tế, các trụ cột cho phát triển, đồng thời cũng đã phân bố không gian phát triển. Các vùng thế mạnh của khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ đều được gắn với các danh mục, chương trình, dự án để triển khai. Mọi chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ; mọi quyết định đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân; mọi hoạt động quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường và các quy hoạch đô thị - nông thôn đều phải tuân thủ nghiêm, thống nhất, đồng bộ với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Kiên quyết khắc phục tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo; chấm dứt tư duy nhiệm kỳ, làm theo lợi ích cục bộ, ngắn hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thao.

Về khoa học công nghệ, chuyển đổi số:

Tỉnh Phú Thọ xác định: Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội. Đầu tư vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chiến lược lâu dài; trong đó dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là tư liệu sản xuất mới; chuyển đổi số là công cụ đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, hình thành lực lượng sản xuất mới; đổi mới sáng tạo là thường xuyên, liên tục trong mọi ngành, lĩnh vực.

Chúng tôi xác định tập trung vào 4 nhiệm vụ: (1) Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; (2) Xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu để phục vụ đột phá, phát triển; (3) Phát triển, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; (4) Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu thông tin, quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị phải hướng vào những vấn đề thực tiễn của tỉnh đang đòi hỏi, thị trường và nền kinh tế đang cần. Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị phải lập kế hoạch cụ thể, bám sát mục tiêu Nghị quyết 57, với nhiệm vụ rõ ràng, phân công cụ thể, thời gian hoàn thành và kết quả đo lường được. Ngay trong năm 2026 này, cần phải lựa chọn và giải quyết những vấn đề rất căn cơ, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030, tạo cú hích cho năng suất lao động mới, tạo niềm tin cho xã hội.

Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số để tinh gọn bộ máy; Kinh tế số để tăng năng suất lao động và Xã hội số để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, đơn vị nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Phú Thọ. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn. Cùng với đó, tập trung nâng cấp Trung tâm đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ lên tầm cao hơn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo của các trường đại học để chúng ta có thể ứng dụng các công nghệ mới, có thể liên kết các chương trình, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực...

Phóng viên: Thưa đồng chí, một thách thức không nhỏ sau khi thực hiện sáp nhập và sắp xếp đơn vị hành chính là vẫn còn những khoảng cách khá lớn giữa các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy tỉnh có những giải pháp nào để “lấp đầy” khoảng cách này, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau?

Đồng chí Trần Duy Đông: Đây là vấn đề chúng tôi đặc biệt trăn trở. Phát triển bứt phá không có nghĩa là chỉ tập trung vào các "mũi nhọn" công nghiệp ở khu vực đồng bằng mà bỏ quên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Để giải bài toán này, UBND tỉnh tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm:

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế khu vực lòng hồ Hòa Bình.

(1) Ưu tiên phát triển hạ tầng: Trong đó tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng; chúng tôi xác định giao thông phải đi trước một bước, mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển. Đầu tư nâng cấp, thậm chí là xây mới trụ sở làm việc của các cơ quan hệ thống chính trị cấp xã đồng bộ, hiện đại, phù hợp. Đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, hạ tầng điện, nước cho vùng sâu, vùng xa, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(2) Tạo sinh kế bền vững cho người dân dựa trên tiềm năng, lợi thế mỗi vùng, khu vực; trong đó tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp bản địa đặc trưng; phát triển các mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng. Chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng và các sản phẩm văn hóa bản địa.

(3) Tăng cường đầu tư cho giáo dục và y tế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; trong đó có cơ chế đào tạo lao động tại chỗ để làm kinh tế mới ngay tại quê hương mà không cần ly hương. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, chế độ chính sách cho Nhân dân.

(4) Tập trung phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ, có năng lực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

Đinh Vũ (thực hiện)