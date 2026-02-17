Khơi dậy tinh thần tự chủ, tự cường - Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có thông điệp gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đất Tổ về những định hướng chiến lược, nhất là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong kỷ nguyên mới. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu!

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Chúng ta đón chào Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm phấn khởi và tự hào khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, khẳng định vị thế và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế.

Soi rọi từ tinh thần của Đại hội XIV vào thực tiễn địa phương, chúng ta có quyền tự hào khẳng định: Năm 2025 là một năm thử thách bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trước những yêu cầu lịch sử. Đây là năm đầu tiên chúng ta vận hành mô hình tỉnh mới sau hợp nhất 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Nhìn lại năm qua với những nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Giờ đây, tiếp nối thành công và hòa chung khí thế từ Đại hội XIV, Phú Thọ đứng trước vận hội mới. Năm 2026, không chỉ là năm khởi đầu một nhiệm kỳ mà còn là năm chúng ta phải bắt tay ngay vào hành động để hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh nhà, cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, để mọi người dân đều có cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh và hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới phải tạo ra được những bước đột phá thực chất:

Một là, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, người dân. Chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị kiến tạo phát triển. Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp. Phải chủ động, đi đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, chuyển mạnh từ “nhận thức đúng” thành “hành động đúng”.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ bà con hai bờ sông Lô tại Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng sáng ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có tư duy đổi mới, tầm nhìn và hành động thực tế. Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự liêm chính và hiệu quả công việc thực tế làm thước đo để đánh giá cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, kiên quyết loại bỏ tư duy bảo thủ, thái độ né tránh, sợ trách nhiệm, vô cảm trước bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Ba là, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng nền tảng xã hội kỷ cương, văn minh, hạnh phúc, giàu bản sắc; xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện, yêu nước, nghĩa tình, tự cường, sáng tạo. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu hành động. Hệ thống chính trị phải thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tinh thần của Đại hội XIV là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Để không lỡ nhịp với kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phát huy cao độ tinh thần tự chủ, tự cường.

Chúng ta sẽ không dừng lại ở khẩu hiệu. Năm 2026 phải là năm Phú Thọ bứt phá với những công trình, dự án, kết quả và sản phẩm cụ thể. Chúng ta xác định lấy phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là sức mạnh nội sinh; lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đột phá. Phải biến tinh thần của văn kiện Đại hội thành những kết quả định lượng được, để đời sống của mỗi người dân Phú Thọ ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình nông nghiệp tại xóm Biệng, xã Vân Sơn.

Mùa Xuân mới đang mang theo luồng sinh khí mới từ Đại hội XIV của Đảng. Với niềm tin sắt son và ý chí quật cường của con cháu Lạc Hồng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa Phú Thọ phát triển vươn tầm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc sum vầy, vạn sự như ý!

Chúc cho quê hương Phú Thọ mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc!

Chúc đất nước Việt Nam ta mãi mãi trường tồn, phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng!

Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ