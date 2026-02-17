Ngày Xuân “trốn phố" về rừng

Giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn, nơi phần lớn là đồng bào Mường, Dao sinh sống, một không gian văn hóa bản địa đa dạng, độc đáo đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và con người đã biến điểm du lịch cộng đồng Xuân Sơn thành một trong những điểm đến “níu chân” du khách nhất mỗi độ Xuân về.

Phát triển du lịch cộng đồng góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Nếu bạn không còn thấy hấp dẫn bởi những khu du lịch hoành tráng, những điểm check-in được thiết kế chuẩn chỉnh nhưng lại quá đông đúc và cảnh sắc “na ná” nhau; nếu bạn đang khao khát tìm một nơi thực sự yên tĩnh để chạm vào bản sắc văn hóa và gần gũi với thiên nhiên, thì Xuân Sơn chính là dành cho bạn. Xuân nay, hãy thử một lần “trốn” phố về với rừng xanh.

Từ những sợi chỉ màu đan xen trên khung cửi dệt thổ cẩm của người Mường, đến nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong tỉ mỉ trên váy áo người Dao, tất cả đều hiện lên sống động dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân bản địa. Những bộ trang phục ấy tuy không quá lộng lẫy, rực rỡ, nhưng lại mang đậm dấu ấn tâm hồn, thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho trải nghiệm văn hóa truyền thống trở thành hoạt động ấn tượng nhất trong hành trình khám phá Xuân Sơn. Không chỉ có sắc màu, hương vị nơi đây cũng mang sức hút riêng biệt. Những món ăn độc đáo được chế biến từ nguyên liệu đặc hữu, kết hợp với lòng mến khách nồng hậu của đồng bào rẻo cao đã làm nên một nét ẩm thực không thể thiếu, khiến ngày Xuân thêm phần ấm áp.

Những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với những tâm hồn yêu thích khám phá, hành trình ngồi thuyền đi sâu vào Hang Cỏi - hang động duy nhất có nước trong hệ thống 36 hang động đá vôi kỳ vĩ để chiêm ngưỡng những nhũ đá đẹp như tranh vẽ là một trải nghiệm cực kỳ khó quên. Chị Trịnh Thu Thảo, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với khung cảnh hoang sơ, thuần khiết nơi đây. Từ việc học cách vẽ sáp ong của người Dao Tiền đến việc thưởng thức các món đặc sản như măng rừng, xôi ngũ sắc, rêu đá và rau dớn, tất cả tạo nên một kỳ nghỉ đầu xuân vô cùng thú vị và đáng nhớ.

Khi bóng tối bao trùm, nhịp chiêng, tiếng trống và tiếng chuông rộn ràng lại vang lên khiến đêm Xuân Sơn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngọn lửa bập bùng cháy như xua tan cái giá lạnh của đêm vùng cao, để mọi người thêm xích lại gần nhau hơn, ghi dấu những kỷ niệm sâu đậm trong lần “trốn” phố về rừng.

Lê Hoàng