Sắc màu phiên chợ Tết

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều đổi thay, hoạt động mua sắm cũng được số hóa với đầy đủ mặt hàng, thao tác đơn giản nhưng những phiên chợ Tết vẫn có sức hút mạnh mẽ. Chợ Tết với đầy đủ mặt hàng, sắc màu rực rỡ tạo nên dư vị ngọt ngào, là nét đặc trưng mang giá trị truyền thống. Sự náo nhiệt, đông vui của những phiên chợ Tết khiến mọi người đều thấy xốn xang trong những ngày cuối tháng Chạp, sẵn sàng đón chào năm mới với hy vọng về cuộc sống đủ đầy, một năm mới nhiều khởi sắc.

Người dân phường Hòa Bình lựa chọn những cành đào nhỏ xinh.

Hoa đào đủ kiểu dáng màu sắc từ đào phai, đào bích, dáng huyền, đào thế... được bán tại chợ hoa phường Việt Trì.

Những bó lá dong xanh mướt là mặt hàng không thể thiếu trong phiên chợ Tết.

Người dân phường Vân Phú lựa chọn mua lá dong tại chợ Xốm.

Với những người không có điều kiện gói bánh chưng có thể mua bánh gói sẵn tại chợ.

Các loại bánh được bày bán ở chợ Minh Phương.

Những nải chuối cong vút và các loại hoa quả đủ sắc màu... được bày bán tại các phiên chợ Tết.

Quả phật thủ có hương thơm dịu nhẹ được nhiều người lựa chọn bày trong mâm ngũ quả.

Các loại quả đủ màu sắc giúp mọi người dễ dàng lựa chọn để bày mâm ngũ quả.

Mặt hàng rau, củ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày Tết.

Đồ trang trí rực rỡ sắc màu.

Nhiều mặt hàng trang trí Tết được bán tại khu vực chợ Mè, phường Phong Châu.

Tết đến Xuân về là dịp để mọi người ghi lại những hình ảnh lưu giữ nét xuân.

Đi chợ Tết không chỉ để mua sắm mà nhiều bạn trẻ đi chợ để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.

Phương Thanh


