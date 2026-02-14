Lễ hội Chùa Tiên năm 2026 - sẵn sàng đón khách thập phương

Vào ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ (tức ngày 20/2/2026), Lễ hội Chùa Tiên - một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức sớm nhất và quy mô nhất của tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức khai mạc. Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách hành hương về chiêm bái.

Câu lạc bộ Bảo tồn và thực hành di sản văn hóa phi vật thể xã An Nghĩa luyện tập chuẩn bị cho Lễ hội Chùa Tiên năm 2026.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày khai hội tại xã An Nghĩa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại các khu dân cư, đặc biệt là khu Vôi, âm hưởng của những bản hòa tấu chiêng Mường và những làn điệu dân ca truyền thống vang vọng khắp xóm làng.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn và thực hành di sản văn hóa phi vật thể xã An Nghĩa chia sẻ: Mặc dù thời tiết những ngày giáp Tết mưa rét, nhưng tinh thần tập luyện của các thành viên CLB vô cùng hăng say. Với 22 diễn viên thuộc ba thế hệ từ người cao tuổi, hội viên phụ nữ đến các cháu học sinh, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho các tiết mục đặc sắc biểu diễn trong lễ hội.

Được biết, năm nay, CLB đảm nhận trọng trách dàn dựng các tiết mục nghệ thuật mang chủ đề di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” và bảo tồn văn hóa Mường địa phương. Các tác phẩm như “Về miền đất thiêng” và “An Nghĩa khát vọng ngày mới” đã cơ bản hoàn thành về ý tưởng nghệ thuật, sẵn sàng cùng Đoàn nghệ thuật tỉnh tỏa sáng trong chương trình văn nghệ đặc sắc ngày khai hội.

Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho lễ hội năm 2026.

Lễ hội chùa Tiên từ lâu là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng hấp dẫn, có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của Nhân dân địa phương. Quần thể di tích quốc gia này sở hữu hệ thống hang động phong phú dọc hai dãy núi Tung Xê và Hương Tích, là nơi hội tụ của du lịch tâm linh, sinh thái và khảo cổ học.

Năm 2026, trong bối cảnh không gian phát triển mới, lễ hội tiếp tục được duy trì tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều điểm mới. Phần lễ sẽ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương xin mở hội vào chiều mùng 3 tháng Giêng. Điểm nhấn chính là lễ rước kiệu từ ba điểm di tích: Đền Mẫu (rước kiệu Thánh Mẫu), Đền Trình (rước kiệu Tam vị Đức Ông) và Đình Trung về sân chùa Tiên trung tâm vào sáng mùng 4.

Phần hội năm nay đặc biệt phong phú với các hoạt động trải dài từ ngày 19 - 21/2/2026, gồm các hoạt động: giao lưu văn hóa với màn hòa tấu chiêng Mường, múa lân, rồng, đi cà kheo, múa sạp và trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu.

Bên cạnh đó là thi đấu các môn thể thao dân tộc kéo co, đẩy gậy, giao lưu bóng chuyền nam với các xã lân cận như Lạc Thủy, An Bình. Điểm nhấn khác là Hội chợ Xuân, dự kiến có 15 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, UBND xã An Nghĩa đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ được đặc biệt chú trọng. Lực lượng công an xã phối hợp kiểm soát các phương tiện xe điện chở khách, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách.

Đánh giá về tiến độ chuẩn bị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân – Chủ tịch UBND xã An Nghĩa khẳng định: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ khánh tiết, nội dung chương trình đến phương án đón tiếp đại biểu và du khách đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng cam kết niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống wifi công cộng và mã quét QR giới thiệu di tích đã được triển khai để phục vụ du khách tốt nhất.

Lễ hội Chùa Tiên không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh di sản, thúc đẩy du lịch trên địa bàn phát triển mạnh mẽ. Với sự chuẩn bị chu đáo và lòng hiếu khách, An Nghĩa đã sẵn sàng chào đón một mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ an toàn, văn minh, phấn khởi.

Hương Lan