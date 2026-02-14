Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Những ngày giáp Tết, về xã Vĩnh Phú, dễ dàng bắt gặp sắc vàng ấm áp của những vườn bưởi trĩu quả, hương thơm lan tỏa khắp làng quê. Với 34,11 ha trồng bưởi, loại cây này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP, góp phần khẳng định giá trị nông sản đặc trưng của địa phương.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Những chùm bưởi căng tròn, tỏa hương thơm dịu nhẹ - hương vị đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Người dân Vĩnh Phú tất bật thu hái, lựa chọn từng quả bưởi đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Những vườn bưởi chín góp phần tạo nên bức tranh làng quê Vĩnh Phú yên bình, trù phú những ngày cuối năm.

Mùa bưởi chín - thơm hương TếtVới hơn 34,11ha, cây bưởi đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Vĩnh Phú.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Niềm vui mùa bưởi Tết.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Bưởi Vĩnh Phú không chỉ được ưa chuộng bởi hình thức đẹp mà còn bởi chất lượng, vị ngọt thanh, tép mọng.

Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Mùa bưởi chín không chỉ mang lại niềm vui được mùa cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại Vĩnh Phú.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chương trình OCOP xây dựng thương hiệu Nông sản
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tương Tiên Lữ - mặn mà một miền trung du

Tương Tiên Lữ - mặn mà một miền trung du
2026-02-14 16:24:00

baophutho.vn Giữa những nếp nhà lợp ngói rêu phong của xã Tiên Lữ, mùi thơm ngọt dịu của tương nếp đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ. Người ta nói...

Sắc màu phiên chợ Tết

Sắc màu phiên chợ Tết
2026-02-14 14:24:00

baophutho.vn Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều đổi thay, hoạt động mua sắm cũng được số hóa với đầy đủ mặt hàng, thao tác đơn giản nhưng những phiên chợ Tết...

Chuối xanh ngày Tết

Chuối xanh ngày Tết
2026-02-13 10:31:00

baophutho.vn Những ngày giáp Tết, dạo một vòng quanh những vườn chuối ở vùng Cao Phong, Tân Lạc, Bản Nguyên... hay đi qua các chợ quê, chợ phố dễ bắt gặp...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long