Mùa bưởi chín - thơm hương Tết

Những ngày giáp Tết, về xã Vĩnh Phú, dễ dàng bắt gặp sắc vàng ấm áp của những vườn bưởi trĩu quả, hương thơm lan tỏa khắp làng quê. Với 34,11 ha trồng bưởi, loại cây này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP, góp phần khẳng định giá trị nông sản đặc trưng của địa phương.
Những chùm bưởi căng tròn, tỏa hương thơm dịu nhẹ - hương vị đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.
Người dân Vĩnh Phú tất bật thu hái, lựa chọn từng quả bưởi đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.
Những vườn bưởi chín góp phần tạo nên bức tranh làng quê Vĩnh Phú yên bình, trù phú những ngày cuối năm.
Với hơn 34,11ha, cây bưởi đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Vĩnh Phú.
Niềm vui mùa bưởi Tết.
Bưởi Vĩnh Phú không chỉ được ưa chuộng bởi hình thức đẹp mà còn bởi chất lượng, vị ngọt thanh, tép mọng.
Mùa bưởi chín không chỉ mang lại niềm vui được mùa cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại Vĩnh Phú.
Dương Chung
