Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương tổ chức Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân xã Hiền Lương.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Lãnh đạo xã Hiền Lương kính cáo trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả nổi bật trong năm 2025.

Theo truyền thuyết, cha Lạc Long Quân kết duyên cùng Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. Năm mươi người theo cha xuống biển lập nghiệp, năm mươi người theo mẹ lên núi dựng làng, mở mang bờ cõi. Người con trưởng lên ngôi, lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. 49 người con theo Mẹ Âu Cơ về trang Hiền Lương (nay là xã Hiền Lương), khai khẩn ruộng nương, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, dựng bản, lập làng.

Khi cuộc sống đã ổn định, vào ngày 25 tháng Chạp, Tổ Mẫu Âu Cơ cùng các tiên nữ hóa về trời - được gọi là ngày “Tiên thăng”. Từ đó, lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 25 tháng Chạp trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh, gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo xã Hiền Lương đã kính cáo trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả nổi bật trong năm 2025 - năm đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Xuân Áng, Hiền Lương.

Năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền xã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Các đại biểu cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương thành tâm nguyện khắc sâu hai tiếng “đồng bào”, đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

