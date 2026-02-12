Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Sáng 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương tổ chức Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân xã Hiền Lương.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Lãnh đạo xã Hiền Lương kính cáo trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả nổi bật trong năm 2025.

Theo truyền thuyết, cha Lạc Long Quân kết duyên cùng Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. Năm mươi người theo cha xuống biển lập nghiệp, năm mươi người theo mẹ lên núi dựng làng, mở mang bờ cõi. Người con trưởng lên ngôi, lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. 49 người con theo Mẹ Âu Cơ về trang Hiền Lương (nay là xã Hiền Lương), khai khẩn ruộng nương, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, dựng bản, lập làng.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên thực hiện nghi thức mở tráp dâng lễ vật.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi thực hiện nghi thức mở tráp dâng trà.

Khi cuộc sống đã ổn định, vào ngày 25 tháng Chạp, Tổ Mẫu Âu Cơ cùng các tiên nữ hóa về trời - được gọi là ngày “Tiên thăng”. Từ đó, lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 25 tháng Chạp trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh, gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh thực hiện nghi thức mở tráp dâng lễ vật.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo xã Hiền Lương đã kính cáo trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả nổi bật trong năm 2025 - năm đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Xuân Áng, Hiền Lương.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải thực hiện nghi thức dâng nước.

Năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền xã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Các đại biểu cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương thành tâm nguyện khắc sâu hai tiếng “đồng bào”, đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh UBND tỉnh Lễ giỗ Ban thường vụ tỉnh ủy Ban tổ chức tỉnh ủy Tháng chạp Nhân dân Chính quyền Ban tuyên giáo công tác xây dựng Đảng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làng bánh chưng Diệm Xuân tất bật dịp Tết

Làng bánh chưng Diệm Xuân tất bật dịp Tết
2026-02-12 07:10:00

baophutho.vn Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp sống ở làng bánh chưng Diệm Xuân (xã Vĩnh Thành) càng trở nên rộn ràng, tất bật hơn, bởi đây...

Điểm tựa tâm linh giữa lòng đô thị

Điểm tựa tâm linh giữa lòng đô thị
2026-02-11 08:15:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống đô thị sôi động của phường Vĩnh Phúc vẫn hiện hữu một không gian lắng đọng, trầm mặc - đó chính là chùa Sơn Cao. Không phô...

Cỗ Tết xứ Mường

Cỗ Tết xứ Mường
2026-02-11 07:05:00

baophutho.vn Trong bức tranh văn hóa đa sắc của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, phong tục đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mường vẫn giữ được những lớp...

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết
2026-02-10 16:42:00

baophutho.vn Còn chưa đầy chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những vườn đào ở các vùng như: Cao Sơn, Đà Bắc, Pà Cò, Cao Phong, Tân Lạc... đã rực rỡ trên...

Đưa hoa Xuân xuống phố

Đưa hoa Xuân xuống phố
2026-02-10 08:48:00

baophutho.vn Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí tại các tuyến phố trung tâm trên địa bàn tỉnh càng trở nên rộn ràng, tươi mới khi các loại hoa Xuân...

Khám phá lễ hội “Đi chơi núi”

Khám phá lễ hội “Đi chơi núi”
2026-02-09 06:23:00

baophutho.vn Diễn ra sau Tết cổ truyền dân tộc Mông, Lễ hội Gầu Tào ở xã Pà Cò là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế khám phá không gian...

Sắm “xế đỏ” tiễn táo quân

Sắm “xế đỏ” tiễn táo quân
2026-02-08 08:38:00

baophutho.vn Theo quan niệm dân gian, cá chép đỏ chính là “phương tiện” đưa Táo Quân về trời trong dịp Tết ông Công, ông Táo - biểu tượng của sự hiếu kính...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long