Đưa hoa Xuân xuống phố

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí tại các tuyến phố trung tâm trên địa bàn tỉnh càng trở nên rộn ràng, tươi mới khi các loại hoa Xuân đua nhau khoe sắc. Từ Quảng trường Hùng Vương đến các tuyến phố thuộc phường Hòa Bình, phường Vĩnh Phúc... đến tuyến đường các xã, làng quê, sắc đào, mai, lan, cúc... tạo nên bức tranh mùa Xuân rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, chuẩn bị đón năm mới.

Lan Hồ Điệp trưng bày trên gỗ lũa được nhiều khách hàng ở khu vực đô thị săn đón.

Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều nhà vườn, tiểu thương đã tất bật vận chuyển hoa về bày bán tại các chợ hoa xuân. Tại khu vực Quảng trường Hùng Vương và các tuyến phố lân cận, từng dãy gian hàng được sắp xếp ngay ngắn, đủ các chủng loại hoa phục vụ nhu cầu trang trí, chơi Tết của người dân. Hoa đào truyền thống với nhiều thế, dáng phong phú vẫn giữ vị trí chủ đạo. Bên cạnh đó là các loại hoa lan, quất cảnh, hoa cúc, hoa ly..., mang lại sự đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình chị Lê Thu Hà ở phường Hòa Bình cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm hoa lan Đà Lạt chất lượng.

Chạy xe dọc tuyến đường Nguyễn Du, không khí mua bán hoa Tết diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm muộn. Các tiểu thương liên tục vận chuyển, chăm sóc, chỉnh sửa từng chậu hoa, tạo hình thế cây sao cho đẹp mắt, thu hút người mua. Những chuyến xe chở đầy hoa tươi ra vào tấp nập, xen lẫn tiếng trao đổi, mặc cả rôm rả khiến phố phường như khoác lên mình nhịp sống gấp gáp nhưng đầy háo hức.

Năm nay, thị trường hoa Tết ghi nhận sự phong phú về chủng loại, đặc biệt là các dòng lan hồ điệp, lan cao cấp được nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn.

17 năm gắn bó với nghề kinh doanh hoa lan phục vụ dịp Tết, chị Lê Thu Hà ở phường Hòa Bình cho biết: “Năm nay là lần đầu tiên gia đình tôi quyết định đưa hoa lan hồ điệp nhập từ Đà Lạt về bán tại khu vực phường Việt Trì. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, tôi đã vận chuyển khoảng 7.000 giò lan với giá trung bình khoảng 260.000 đồng/giò. Đến thời điểm này, cơ bản đã bán hết”. Cũng theo chị Hà, thị trường hoa Tết tại khu vực Hòa Bình trước đây luôn sôi động, song việc mở rộng địa điểm kinh doanh sang phường Việt Trì giúp gia đình chị tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Các sản phẩm lan năm nay được đầu tư kỹ lưỡng, phần lớn được thiết kế, trưng bày trên gỗ lũa hoặc chậu sứ Bát Tràng, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo độ bền, thời gian bảo hành lên đến 3 tháng. Tùy theo kích thước, số lượng cành và yêu cầu trang trí, mỗi chậu lan có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Để kịp phục vụ nhu cầu thị trường, gia đình chị huy động đội ngũ hơn 10 thợ lành nghề thực hiện ghép, tạo hình, chăm sóc hoa.

Nhiều người dân thích thú ngắm vườn quất Tứ Liên (Hà Nội) sai trĩu quả được bày bán ở phường Việt Trì.

Không chỉ lan hồ điệp, nhiều loại hoa truyền thống có sức hút ổn định. Giá các mặt hàng nhìn chung không biến động lớn so với năm trước, phù hợp với khả năng chi tiêu của đa số người dân. Những chậu cúc mâm xôi, trạng nguyên, dạ yến thảo... có mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, trong khi các cây đào, quất cảnh có nhiều phân khúc từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/cây.

Hoa Địa lan được bày bán tại khu vực Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì) thu hút nhiều khách hàng tới thăm quan, tìm mua.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm bán hoa, lượng khách tham quan, mua sắm tăng dần theo từng ngày. Nhiều gia đình tranh thủ lựa chọn hoa sớm để có thời gian chăm sóc, trang trí nhà cửa.

Anh Nguyễn Quốc Phong ở xã Bình Nguyên chia sẻ: “Năm nay thị trường hoa khá đa dạng, nhiều mẫu mã đẹp, giá cả tương đối ổn định. Gia đình tôi chọn mua hoa từ 15 tháng Chạp để có thêm thời gian trang trí nhà cửa, tạo không khí Tết ấm cúng”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hoàng Nhung - khách hàng đến từ phường Nông Trang nhận xét, chất lượng hoa năm nay được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là các dòng hoa lan và hoa nhập khẩu. “Mức giá có nhiều lựa chọn, từ bình dân đến cao cấp, nên người dân dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình” - chị Nhung cho biết.

Vận chuyển quất cảnh phục vụ nhu cầu khách hàng tại Chợ hoa xuân phường Hòa Bình.

Không chỉ là hoạt động mua bán, Chợ hoa xuân còn trở thành điểm đến tham quan, chụp ảnh của nhiều người dân, nhất là giới trẻ. Những dãy hoa rực rỡ sắc màu tạo nên không gian Xuân sinh động, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, lan tỏa không khí Tết đến, Xuân về.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các tiểu thương, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện bố trí điểm bán hoa hợp lý, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Nhờ đó, hoạt động buôn bán diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Anh Hà Ngọc Dũng - chủ vườn đào ở Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương chăm chút cho từng gốc hoa nở đúng dịp Tết.

Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, hình ảnh các tuyến phố ngập tràn sắc hoa không chỉ mang đến không khí Xuân rộn ràng mà còn phản ánh sự phát triển sôi động của thị trường hàng hóa phục vụ Tết. Những chậu hoa tươi thắm được lựa chọn, mang về từng mái nhà không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới an lành, sung túc.

Hồng Nhung