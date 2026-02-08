Phong vị Đất Tổ
Sắm “xế đỏ” tiễn táo quân

Theo quan niệm dân gian, cá chép đỏ chính là “phương tiện” đưa Táo Quân về trời trong dịp Tết ông Công, ông Táo - biểu tượng của sự hiếu kính và niềm tin vào sự may mắn đầu năm mới.

Làng nghề Thủy Trầm, xã Tiên Lương từ lâu được biết đến là một trong những “thủ phủ” cá chép đỏ lớn của miền Bắc. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm tất bật thu hoạch phục vụ nhu cầu của người dân sắm “xế đỏ” tiễn Táo Quân với những mong muốn may mắn, tốt đẹp trong năm mới.

Những chú cá chép đỏ được lựa chọn là “xế” tiễn táo quân dịp cuối năm.

Làng Thủy Trầm nhộn nhịp ngày cuối năm, thu hoạch cá đưa đi khắp các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên...

Từ ngày 18-19 tháng Chạp, người dân tất bật kéo lưới, bơm nước, vớt cá, phân loại rồi chuyển vào bể xi măng kịp cung ứng cho thị trường.

Cá được đưa vào bể gom để quen với môi trường trước khi xuất bán.

Cá được sục ôxy đảm bảo chất lượng khi chờ thương lái đưa đi các địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (ở khu Đồng Minh) thu hoạch khoảng 3-4 tạ cá trong vụ này.

Cá được phân loại theo kích cỡ.

Cá được chia theo kích cỡ chờ xuất bán.

Thương lái đến tận bể mua cá về bán tại chợ Nông Trang.

Phương Thanh



