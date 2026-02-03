Ra mắt Cổng thông tin điện tử denhung.vn

Sáng 3/2, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử denhung.vn và công bố các tour du xuân về cội nguồn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh tại Đất Tổ. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử denhung.vn.

Từ năm 2008, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã có Trang thông tin điện tử denhung.org.vn hoạt động, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đơn vị tiếp tục xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử chính thức denhung.vn. Đây là kênh thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế; lan tỏa sâu rộng giá trị thời đại Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Phạm Ngọc Thập - Giám đốc Công ty Cổ phần TMDV Igo Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

Cổng thông tin điện tử denhung.vn là kênh thông tin chính thống của Khu di tích lịch sử Đền Hùng giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; cung cấp thông tin hướng dẫn tham quan, lễ hội, dịch vụ; đồng thời ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm của du khách. Đây là sản phẩm công đức có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, quảng bá do Công ty CP TMDV Igo Bình Minh trao tặng.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trao giải cho tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi Ảnh đẹp Đền Hùng năm 2025.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì.

Tại chương trình, Khu di tích lịch sử Đền Hùng công bố các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách trong dịp Xuân 2026. Nổi bật là Tour Đêm Đền Hùng, dự kiến tổ chức từ 20h - 22h, mang đến trải nghiệm không gian Đền Hùng về đêm tĩnh lặng, trang nghiêm với các nghi thức dâng lễ tâm linh tại Đền Thượng và Chùa Thiên Quang; tour “Du xuân Đất Tổ - Hành trình về cội nguồn dân tộc”, đưa du khách tham quan các điểm linh thiêng tiêu biểu như Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Đền Giếng, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền Tổ Mẫu Âu Cơ và khu trưng bày Bảo tàng Hùng Vương.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp Đền Hùng năm 2025 đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Lê Minh