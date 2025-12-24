Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 24/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm, tri ân công đức của các Vua Hùng và báo cáo những thành tích nổi bật về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đó, các mục tiêu công tác Hội và phong trào nông dân những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 100% cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua lớn của Hội được triển khai sâu rộng, cụ thể hoá với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể được tăng cường, đã thực sự phát huy vai trò, nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I tri ân và báo cáo những thành tích nổi bật công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh tại Đền Thượng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh xin hứa tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống của quê hương Phú Thọ anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết thống nhất, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng vùng Thủ đô, trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào chiều cùng ngày 24/12.

Đức Anh