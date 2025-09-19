Đền Hùng
Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng lần thứ Nhất (19/9/1954 - 19/9/2025), sáng 19/9, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức lễ dâng hương tại Đền Giếng; dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong và tổng kết chương trình trồng cây thực hiện lời căn dặn của Bác khi về thăm Đền Hùng. Tham dự có một số đơn vị, doanh nghiệp và đại diện các hộ kinh doanh trong Khu Di tích.

Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu dâng hương tri ân công đức Tổ tiên tại Đền Giếng.

Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, tại Đền Giếng, lãnh đạo, nhân viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng các đại biểu dâng hương tỏ lòng thành kính tri ân công lao dựng nước, giữ nước của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu, các đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm cách đây 71 năm, sau khi kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược để chuẩn bị cho việc tiếp quản Thủ đô thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm viếng Đền Hùng, thắp hương kính cáo Tổ tiên, gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, Đại đoàn quân Tiên Phong về tiếp quản Thủ đô. Trước anh linh của Người, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc và niềm tự hào lớn lao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọng đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng kết chương trình trồng cây thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát động diễn ra ngày 19/8 vừa qua, kết quả đã có 16 tập thể và hàng trăm cá nhân đăng ký tham gia và trồng trên 1.500 cây tại các khu vực Khu Di tích và rừng Quốc gia Đền Hùng.

Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiếp nhận cây trồng của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã tiếp nhận hơn 250 cây trồng và tổ chức trồng cây của các đơn vị, doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng, Công ty TNHH Golf Ar-tex-port Tam Nông, Bưu điện tỉnh, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hùng Vương, Công ty CP Dịch vụ thương mại iGo Bình Minh và các hộ kinh doanh trong khu vực Khu Di tích. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường Khu Di tích lịch sử Đền Hùng mãi xanh.

Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Các đại biểu trồng cây tại khu vực hồ Cây Khế.

Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia trồng cây.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

