Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học

Chiều 16/12, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc (đứng thứ 3 từ phải sang) nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970, quê quán xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ). Quá trình công tác của đồng chí gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa; Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2024 - 1/2025, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 1/2025 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc được cấp bằng đại học ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Bắc Thái năm 1994. Năm 2002, đồng chí nhận bằng Thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội; được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội tim mạch tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng năm 2012. Năm 2016, đồng chí được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Năm 2023, được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngày 30/3/2022 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Y học tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.

Những năm qua, đồng chí luôn nỗ lực trong công tác đào tạo để đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn, luận án và thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học. Đồng chí đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh (NCS) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện đang hướng dẫn chính 4 NCS, trong đó 2 NCS đang chờ lịch bảo vệ. Đồng chí cũng đã hướng dẫn 11 học viên cao học, chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn và đang hướng dẫn 3 học viên cao học; là chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp gồm: 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp cơ sở. Hiện nay, đang chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh...

Đồng chí đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín (Web of Science/Scopus/Pubmed). Trong số này, đồng chí là tác giả chính của 12 bài và đồng tác giả 6 bài. Đồng thời, xuất bản 9 cuốn sách, trong đó chủ biên và đồng chủ biên 8 sách, gồm 2 sách chuyên khảo (có 1 sách quốc tế), 2 sách giáo trình, 5 sách tham khảo.

Quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp, bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016, Thầy thuốc Ưu tú năm 2017 và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024.

Việc được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, toàn diện của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn quản lý. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ.

Trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của một nhà khoa học, nhà quản lý có tầm nhìn, góp phần thúc đẩy phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Thúy Hường