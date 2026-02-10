Phong vị Đất Tổ
Sắc đào chạm Tết

Còn chưa đầy chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những vườn đào ở các vùng như: Cao Sơn, Đà Bắc, Pà Cò, Cao Phong, Tân Lạc... đã rực rỡ trên triền đồi, sườn núi. Giữa làn sương mỏng buổi sớm, từng gốc đào cổ thụ, cành đào dăm nhỏ ken dày nụ hoa báo hiệu mùa Xuân đang về.

Đào không chỉ là loài hoa chơi Tết, mà còn là tín hiệu của đất trời giao mùa, là sắc Xuân ấm áp gắn với bao nếp nhà, phong tục và niềm mong ước một năm mới an lành, đủ đầy.

Sắc đào chạm Tết

Khi hoa đào khoe sắc báo tín hiệu của đất trời giao mùa, là sắc xuân ấm áp.

Sắc đào chạm Tết

Những cây đào có giá vài triệu đồng ở Cao Sơn được đặt hàng từ sớm.

Sắc đào chạm Tết

Những gốc đào tiến vua ở xã Cao Phong cũng được khách hàng ưa chuộng và lựa chọn nhiều để trưng trong dịp Tết.

Sắc đào chạm Tết

Những gốc đào tạo thế được khách hàng lựa chọn nhiều.

Sắc đào chạm Tết

Hiện nay đang là thời điểm ở các vườn đào, không khí mua bán tấp nập hơn bao giờ hết.

Sắc đào chạm Tết

Gia đình bà Bùi Thị Lan, khu 4, xã Cao Phong trồng 1.200 gốc đào và hiện khách đã đặt hàng và đến mua gần hết.

Sắc đào chạm Tết

Cẩn thận đánh gốc đào cho khách.

Sắc đào chạm Tết

Chủ vườn buộc cẩn thận từng gốc đào để chuyển cho khách phương xa.

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Đào có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Ghi lại khoảnh khắc bên vườn đào.

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Sắc đào chạm Tết

Nụ xuân và những bông đào rực rỡ.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cao Phong Pà Cò Tết nguyên đán Đào cổ thụ Mùa xuân Giao mùa Năm mới Ấm áp rực rỡ hoa chơi tết
