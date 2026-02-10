Sắc đào chạm Tết

Còn chưa đầy chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những vườn đào ở các vùng như: Cao Sơn, Đà Bắc, Pà Cò, Cao Phong, Tân Lạc... đã rực rỡ trên triền đồi, sườn núi. Giữa làn sương mỏng buổi sớm, từng gốc đào cổ thụ, cành đào dăm nhỏ ken dày nụ hoa báo hiệu mùa Xuân đang về.

Đào không chỉ là loài hoa chơi Tết, mà còn là tín hiệu của đất trời giao mùa, là sắc Xuân ấm áp gắn với bao nếp nhà, phong tục và niềm mong ước một năm mới an lành, đủ đầy.

Những cây đào có giá vài triệu đồng ở Cao Sơn được đặt hàng từ sớm.

Những gốc đào tiến vua ở xã Cao Phong cũng được khách hàng ưa chuộng và lựa chọn nhiều để trưng trong dịp Tết.

Những gốc đào tạo thế được khách hàng lựa chọn nhiều.

Hiện nay đang là thời điểm ở các vườn đào, không khí mua bán tấp nập hơn bao giờ hết.

Gia đình bà Bùi Thị Lan, khu 4, xã Cao Phong trồng 1.200 gốc đào và hiện khách đã đặt hàng và đến mua gần hết.

Cẩn thận đánh gốc đào cho khách.

Chủ vườn buộc cẩn thận từng gốc đào để chuyển cho khách phương xa.

Đào có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Ghi lại khoảnh khắc bên vườn đào.

Nụ xuân và những bông đào rực rỡ.

