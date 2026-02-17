Học điều hay từ ngày Tết

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trong lòng mỗi người Việt lại dâng lên cảm giác rộn ràng, ấm áp. Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là dịp để mỗi gia đình sum vầy, trao gửi yêu thương, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cô giáo Trường Mầm non Minh Đài, xã Minh Đài hướng dẫn học sinh gói bánh chưng.

Phong tục chúc Tết là nét đẹp thể hiện rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những ngày giáp Tết, nhiều gia đình dạy con trẻ cách chúc ông bà sức khỏe, chúc cha mẹ bình an, chúc anh chị may mắn. Qua từng lời chúc, trẻ học được sự lễ phép, lòng biết ơn và tình cảm gắn bó với gia đình. Không chỉ vậy, khi đưa con về quê đón Tết, cha mẹ còn kể cho con nghe về công lao sinh thành, dưỡng dục của ông bà, tổ tiên, giúp các em hiểu rằng hạnh phúc hôm nay được xây dựng từ bao thế hệ đi trước.

Anh Hoàng Quốc Châm, xã Thanh Sơn chia sẻ: Năm nào anh cũng đưa con về quê ăn Tết. Mỗi lần về quê, anh lại kể cho con nghe những câu chuyện về tuổi thơ của mình, về sự vất vả, yêu thương mà ông bà đã dành cho con cháu. Nhờ đó, con anh sớm hình thành tình cảm kính trọng, yêu thương gia đình. Theo anh, Tết chính là dịp quý giá để trẻ học những bài học đạo đức mà sách vở khó truyền tải hết.

Trải nghiệm “Bé vui đón Tết mùa xuân” tại Trường Mầm non Mỹ Thuận 2, xã Minh Đài.

Không khí Tết cũng lan tỏa rộn ràng trong các trường học. Tại Trường Mầm non Mỹ Thuận 2, xã Minh Đài, những ngày cận Tết, sân trường ngập tràn tiếng cười khi học sinh cùng cô giáo tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, trò chơi ô ăn quan... Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ hiểu hơn về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Cô giáo Trần Thị Lý – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025-2026, nhà trường có 146 học sinh. Trải nghiệm “Bé vui đón Tết mùa xuân” được tổ chức hằng năm nhằm giúp trẻ hiểu, yêu và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua các hoạt động tập thể, trẻ được rèn kỹ năng sống, mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.

Nhiều trường học trên địa bàn các xã miền núi tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết Việt như gói bánh chưng, viết thư pháp, bày mâm ngũ quả, trình diễn trang phục dân tộc...Những hoạt động ý nghĩa ấy góp phần giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tết không chỉ là ngày vui mà còn là hành trình học hỏi, nơi mỗi đứa trẻ được gieo mầm yêu thương, nhân ái và tự hào về cội nguồn.

Hạnh Thúy