Tối 16/2, xã Thái Hòa tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tham dự. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.
Tiết mục múa đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn tại Chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước. Các tiết mục được các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn xã dàn dựng công phu, biểu diễn sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ khép lại Chương trình văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ sắc màu trong tiếng reo vui của Nhân dân, góp phần làm cho không khí “Mừng Đảng - Mừng Xuân” thêm rộn ràng, lan tỏa niềm tin và khí thế thi đua bước vào năm mới Bính Ngọ 2026.
Nguyễn Toàn
