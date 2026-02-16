Xu hướng “Tết tối giản” của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp “quên ăn quên ngủ”, nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Bớt "lễ nghi", thêm "trải nghiệm"

Nếu như nhiều năm về trước, quan niệm “đói quanh năm, no ba ngày Tết” khiến việc sắm sửa, chuẩn bị thực phẩm, quà cáp trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình. Thì ngày nay, người trẻ lại đang dần thay đổi định nghĩa về một cái Tết đủ đầy.

Thay vì mua sắm tràn lan, tích trữ thực phẩm đầy tủ lạnh, nhiều gia đình trẻ chọn cách mua sắm vừa đủ, tập trung vào những sản phẩm chất lượng và thực sự cần thiết. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng được thực hiện theo tinh thần gọn gàng, bỏ bớt những vật dụng không cần thiết để không gian sống trở nên thoáng đãng, thay vì bày biện quá nhiều món đồ trang trí cầu kỳ.

Chị Hồng Vân (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Những năm gần đây gia đình tôi đón Tết khá nhẹ nhàng, thoải mái, việc mua sắm cũng không còn nhiều hay cầu kỳ như trước, chủ yếu là những thứ thật sự cần cho sinh hoạt gia đình và một phần để biếu bố mẹ, ông bà hai bên nội ngoại. Cả nhà tôi đều rất thích hoa nên năm nào Tết đến cũng mua đủ các loại hoa về trang trí khắp nhà cho có không khí xuân. Với gia đình tôi, Tết là để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, cùng nhau nhìn lại một năm đã qua, chứ không phải áp lực hay “KPI” phải chạy đua nấu nướng, mua sắm hay ăn uống, nhậu nhẹt quá nhiều”, chị Vân chia sẻ.

Dịp Tết vợ chồng chị Hồng Vân ưu tiên các hoạt động dể các con có cơ hội trải nghiệm như du xuân, thăm và chúc Tết người thân, đi cà phê, gặp gỡ bạn bè...

Với gia đình chị Vân, Tết là khoảng thời gian để cả nhà được nghỉ ngơi, quây quần sau 1 năm làm việc, học tập vất vả, bởi vậy, gia đình chị không đặt nặng chuyện nấu nướng ngày Tết và cũng không coi đó là việc của riêng phụ nữ. Các thành viên trong gia đình đều hào hứng tham gia, chia sẻ. Việc ăn uống cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu theo nhu cầu và sở thích của từng người. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết vợ chồng chị Vân cũng ưu tiên các hoạt động trải nghiệm như du xuân, thăm và chúc Tết người thân, đi cà phê, gặp gỡ bạn bè. Nhờ vậy, không khí Tết luôn nhẹ nhàng, vui vẻ.

“Bản thân tôi trong vai trò là người con, người vợ, người mẹ cũng không cảm thấy áp lực hay “sợ Tết”, mà thực sự được tận hưởng Tết đúng nghĩa bên gia đình”, chị Vân chia sẻ.

Với gia đình chị Hồng Vân, việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, hay nấu cỗ Tết có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình, mang lại không khí sum vầy, ấm cúng ngày Tết

Chị Bùi Thị Lan Anh (31 tuổi, xã Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, những năm gần đây, gia đình chị đón Tết theo phong cách tối giản hơn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, trang trí tinh tế, hạn chế mua sắm dư thừa.

“Gia đình tôi năm nào cũng làm cơm cúng tất niên, giao thừa, mùng 1 đến mùng 3. Nhưng chỉ mâm cỗ cúng sáng mùng 1 được làm cầu kỳ hơn, còn lại các ngày mùng 2, mùng 3, mâm cơm cúng chỉ đơn giản gồm bánh chưng, giò, thêm một bát canh. Việc thắp hương các ngày trong dịp Tết được thực hiện đơn giản, tránh lãng phí, thức ăn dư thừa.

Tết năm nào cũng vậy, sáng mùng 1 cả nhà quây quần làm mâm cơm cúng gia tiên, cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới, buổi chiều đi chúc tết họ hàng bên nội, đến mùng 2, gia đình nhỏ lại về quê ngoại chúc Tết và đi cafe, gặp gỡ bạn bè. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, chúng tôi dành để nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng, chuẩn bị cho những ngày làm việc của năm mới”, chị Lan Anh chia sẻ.

Chị Bùi Thị Lan Anh cho rằng một cái Tết tối giản giúp các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, trải nghiệm sau một năm làm việc vất vả (Ảnh: NVCC)

Theo chị Lan Anh, cuối năm bận rộn, dù làm nhiều công việc ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng chị Lan Anh vẫn chuẩn bị được một cái Tết cho gia đình đầy đủ, ấm cúng, nhẹ nhàng, mà không áp lực, vất vả bởi cách đón Tết tối giản.

Thay vì trang trí cầu kỳ, chị Lan Anh chọn cách bày biện căn nhà ưu tiên sự gọn gàng, đơn giản, nhiều hoa tươi mang lại không khí mùa xuân

Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị Phan Thị Lê Na (30 tuổi, Hà Nội) đón Tết trong ngôi nhà mới. Từ trước Tết, vợ chồng chị Na đã dọn dẹp, trang hoàng tổ ấm để tạo không khí ấm áp, tràn ngập sắc xuân cho ngôi nhà. Tuy nhiên, việc mua sắm để trang trí và tiêu dùng Tết năm nay cũng được chị Na tính toán kỹ lưỡng hơn, đảm bảo tiêu chí đầy đủ, nhưng vẫn tiết kiệm, không gia tăng áp lực về tài chính.

"Ngày Tết điều gia đình tôi quan tâm nhất là sắm sửa ban thờ gia tiên, sau đó là trang trí nhà cửa để đón Tết. Trước Tết, tôi thường tính trước, lên danh sách những thứ quan trọng cần mua, đồ ăn ngày Tết cũng được bố mẹ nội ngoại 2 bên gửi cho, nên tiết kiệm một khoản khá lớn. Phần chi tiêu ngày Tết vợ chồng tôi chủ yếu để gửi bố mẹ 2 bên sắm Tết, tùy vào kinh tế gia đình năm đó. Nhìn chung việc tiêu Tết tiết kiệm, nhưng không quá chi li, để Tết vừa đủ, ấm áp và không “cháy ví” sau Tết", chị Na chia sẻ.

Tết là để nghỉ ngơi và gắn kết

Thực tế, sau một năm làm việc với cường độ cao và nhiều áp lực, nhu cầu được nghỉ ngơi đúng nghĩa trở thành ưu tiên hàng đầu của giới trẻ. Xu hướng “Tết tối giản” không đồng nghĩa với sự hời hợt, mà là sự chuyển dịch trọng tâm từ hình thức sang chất lượng cảm xúc.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn việc tắt thông báo công việc, hạn chế sử dụng mạng xã hội để dành trọn vẹn thời gian cho bố mẹ, người thân. Những bữa cơm tất niên không còn quá cầu kỳ về số lượng món ăn, nhưng lại ấm áp hơn bởi sự hiện diện đầy đủ của các thành viên. Việc được ngủ một giấc thật sâu, đọc một cuốn sách yêu thích hay đơn giản là cùng bố mẹ tỉa lại chậu cây trước sân đã trở thành “xa xỉ phẩm” mà giới trẻ tìm kiếm trong dịp Tết.

Sống và làm việc tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp đại học, Huệ Chi (26 tuổi, quê Hải Phòng) chia sẻ: “Tết với tôi là thời gian để “sạc” lại pin cho bản thân, được trở về nhà sau một năm làm việc vất vả. Những ngày Tết ở nhà gần như tôi hạn chế tối đa việc dùng mạng xã hội, điện thoại, dành thời gian để có khoảng thời gian “chất lượng” bên bố mẹ, anh chị em. Khoảnh khắc cả nhà cùng tấp nập chuẩn bị lá dong, gạo nếp, cả xóm “đụng” chung con lợn để lấy thịt gói bánh chưng mang lại cảm giác Tết “rất nhà”, chỉ khi về nhà ta mới có”.

Dù có nhiều lời hẹn từ bạn bè về việc cùng nhau đi du lịch Tết, nhưng với Huệ Chi, Tết là để về nhà, để cùng quây quần bên mâm cơm gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng khi bắt đầu một năm mới.

“Với tôi Tết chỉ cần về nhà là đủ, không cầu kỳ”, Huệ Chi chia sẻ.

Có ý kiến cho rằng Tết nay dường như “nhạt” hơn, bớt rộn ràng hơn xưa. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của những người trẻ Tết không hề mất đi bản sắc, mà chỉ đang “gạn đục khơi trong”.

Thuộc thế hệ “gen Z”, sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Chi vẫn nhớ y nguyên những kỷ niệm của Tết xưa, của hơn 20 năm về trước, Tết nay dù có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn giữ nguyên.

“Dù không mua sắm rình rang, nhưng gia đình tôi vẫn giữ những phong tục đẹp như lì xì, lễ chùa đầu năm, sum họp gia đình. Tết năm nào, bố mẹ tôi cũng gói bánh chưng, không nhiều nhưng cả nhà đều hào hứng, đây cũng là cách để các cháu nhỏ được trải nghiệm, được cùng tham gia vào các hoạt động truyền thống ngày Tết. Tuy nhiên, Tết nay đã tối giản hơn, không mua sắm quá nhiều, không cầu kỳ trong các mâm cỗ giúp loại bỏ bớt áp lực về tài chính ngày Tết cũng như sự vất vả về thể chất. Đó cũng là cách để Tết thực sự ý nghĩa và vui tươi hơn", Huệ Chi cho biết.

Xu hướng ăn Tết tối giản của giới trẻ không làm mất đi giá trị truyền thống. Ngược lại, nó giúp mỗi người tìm về với ý nghĩa nguyên bản của ngày Tết, đó là ự đoàn viên, lòng biết ơn và niềm hy vọng về một khởi đầu mới bình an.

