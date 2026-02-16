Linh vật Bính Ngọ 2026 và ý nghĩa văn hóa đặc sắc của ngựa

Trong văn hóa Việt, ngựa chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc như là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ vượt trội và tràn đầy sinh lực qua những thành ngữ như “như ngựa vía” hay "mã đáo thành công."

Các “linh vật” ngựa tại Lao Bảo được kỳ vọng sẽ trở thành điểm check-in mới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, hình tượng của loài ngựa từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh túy, mang theo sức mạnh phi thường, tốc độ vượt trội và một tinh thần tự do bất diệt.

Đặc biệt tại Việt Nam, ngựa không chỉ đơn thuần là một sự vật mà còn gắn liền với ý niệm cao cả, khắc sâu trong tâm thức người dân.

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của linh vật ngựa trong mọi khía cạnh của đời sống, từ nghệ thuật, tín ngưỡng tâm linh tới không gian Tết cổ truyền. Tuy nhiên, ẩn sâu phía sau hình ảnh quen thuộc ấy là bề dày văn hóa kéo dài hàng ngàn năm, chứa đựng những câu chuyện thú vị và giá trị đặc sắc.

Ngựa - biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và chí hướng

Ngựa từ lâu đã trở thành biểu tượng nổi bật, gắn liền với sức mạnh, lòng trung thành và khát khao chinh phục thử thách. Từ thuở xa xưa, hình ảnh con ngựa đã in sâu vào tâm thức như biểu tượng của những anh hùng oai hùng, các chuyến hành trình mở đường đến những chân trời mới, hay xuất hiện trong các câu chuyện huyền thoại vang vọng qua bao thế hệ.

Trong nền văn hóa Việt Nam, ngựa chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc như là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ vượt trội. Những thành ngữ như “như ngựa vía” hay “mã đáo thành công” đã khắc họa rõ nét sự năng động, tràn đầy sinh lực mà loài vật này đại diện.

Ngựa còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự gắn bó với lòng trung thành bất diệt. Ngựa từ lâu đã được ví như người bạn đồng hành trung kiên của con người, cùng sát cánh trên biết bao chiến trường hiểm nguy và thử thách cam go.

Bên cạnh đó, hình ảnh con ngựa thể hiện tinh thần phiêu lưu và khát vọng bứt phá. Hình ảnh loài ngựa luôn gợi nhắc đến sự kiên định, ý chí vượt qua giới hạn để khám phá và chinh phục những miền đất mới.

Chính nhờ những ý nghĩa biểu trưng này, năm Ngọ thường được xem là thời điểm hoàn hảo để thực hiện những bước đi quyết liệt, triển khai các dự án đầy táo bạo và tạo nên những cú chuyển mình bứt phá.

Ngựa trong lịch sử dân tộc - từ chiến trận oai hùng đến lễ hội truyền thống

Ngựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc suốt hàng thiên niên kỷ. Trong thời kỳ Hai Bà Trưng, dù voi là biểu tượng chủ đạo của các cuộc khởi nghĩa, đội kỵ binh với những chiến mã oai phong vẫn giữ vai trò quan trọng trong các trận đánh lịch sử.

Tiến đến giai đoạn Lý-Trần, ngựa không chỉ đơn thuần là phương tiện tham gia chiến trận mà còn chuyển mình thành biểu tượng quyền uy và sự lộng lẫy. Hình ảnh Ngựa được khắc họa rõ nét qua bia đá, tượng thờ và phù điêu, toát lên vẻ kiêu hùng đầy sức sống.

Trong đời sống văn hóa dân gian, Ngựa tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong các nghi thức truyền thống, xuất hiện qua hình tượng ông Ngựa tại các buổi lễ và qua mã giấy trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Điều này thể hiện vai trò độc đáo của loài vật này như một nhịp cầu kết nối con người với thế giới tâm linh.

Từ chiến trường khắc nghiệt đến không gian linh thiêng của nghi thức cổ truyền, Ngựa đã khắc họa hình ảnh của sự tiên phong, sẵn sàng mở đường cả trên đất liền lẫn trong các giá trị tinh thần.

Các “linh vật” ngựa. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN) Nghệ thuật dân gian và vẻ đẹp thẩm mỹ của hình tượng ngựa

Nghệ thuật dân gian Việt Nam, với sự phong phú và đa dạng trong cả hình thức lẫn nội dung, đã khéo léo đưa hình ảnh con ngựa trở thành một biểu tượng thẩm mỹ gần gũi nhưng mang đậm ý nghĩa văn hóa. Hình tượng ngựa không chỉ được khắc họa như một phần của đời sống thường nhật mà còn được nâng tầm thành một biểu tượng mang giá trị tinh thần, văn hóa và nghệ thuật, góp phần làm sâu sắc thêm bản sắc của dân tộc.

Trong dòng nghệ thuật dân gian, tranh Đông Hồ là một minh chứng tiêu biểu cho việc sáng tạo đầy tài hoa và tinh tế. Những tác phẩm như “Đám cưới ngựa” hay “Lão nông cưỡi ngựa” đã khéo léo sử dụng hình tượng loài vật thân thuộc này để truyền tải những thông điệp sâu sắc. Ở đó, hình ảnh con ngựa được họa lên không chỉ mang lại cảm giác sống động, hồn nhiên mà còn phản ánh tinh thần lạc quan, yêu đời của người Việt. Từng nét vẽ, từng màu sắc đều toát lên sự tự do, phóng khoáng - một nét đặc trưng không thể lẫn lộn của nền văn hóa dân gian Việt Nam.

Bên cạnh tranh vẽ, nghệ thuật điêu khắc cũng đóng vai trò ghi dấu ấn mạnh mẽ về vẻ đẹp và ý nghĩa tượng trưng của ngựa. Tại các di tích đình chùa cổ kính, ngựa thường xuất hiện trong hình hài của những bức tượng thờ hoặc các mảng phù điêu được chế tác hết sức công phu tỉ mỉ. Những tác phẩm này không chỉ đơn thuần nhấn mạnh vẻ đẹp hình thức mà còn chứa đựng mối liên kết sâu sắc với những câu chuyện linh thiêng về thần thánh, thể hiện niềm tin tôn giáo và sự kính ngưỡng của con người đối với thế giới tâm linh.

Không dừng lại ở tranh vẽ hay điêu khắc, hình tượng ngựa còn xuất hiện phổ biến trong những đồ dùng phục vụ các nghi lễ truyền thống. Ngựa giấy hoặc ngựa gỗ thường được làm nên với mục đích tôn giáo, mang tính chất trang nghiêm trong các nghi lễ tâm linh như hầu đồng hoặc trong những lễ tế quan trọng. Những hình thức này phản ánh sự tồn tại lâu bền và ý nghĩa của hình ảnh con ngựa trong nền văn hóa tín ngưỡng, kết nối quá khứ với hiện tại, đưa con người về gần hơn với cội nguồn tâm linh.

Không thể không nhắc đến việc đối với các nghệ nhân dân gian - những tâm hồn gắn bó và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống - hình tượng con ngựa luôn mang một ý nghĩa sâu xa vượt lên trên cả vẻ đẹp bề ngoài. Con ngựa là biểu tượng của sự trung thành, ý chí kiên cường, tinh thần trượng nghĩa và sức mạnh của sự chuyển động không ngừng. Hình ảnh đó như hòa chung nhịp với không khí rạo rực, phấn chấn của mùa xuân và Tết cổ truyền - thời khắc khởi đầu đầy năng lượng cho một năm mới tràn đầy hy vọng.

Con ngựa - biểu tượng của sự khởi đầu mạnh mẽ trong Tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc giao thời mà còn là dịp kết nối tinh thần, khơi nguồn niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn trong văn hóa người Việt. Đặc biệt, bước vào năm Bính Ngọ - gắn liền với thiên can Hỏa, hình tượng con ngựa càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Là biểu tượng của sức mạnh, sự phóng khoáng và quyết đoán, con ngựa trong năm 2026 như một lời nhắc nhở về tinh thần tiên phong, dũng cảm đối mặt thử thách và sự bứt phá đầy nhiệt huyết, giống như dáng vẻ hùng dũng của chính nó khi vượt qua những cánh đồng rộng lớn trong làn gió xuân.

Bên cạnh đó, những phẩm chất cao quý như lòng trung thành và chí khí kiên định - vốn là giá trị cốt lõi trong gia đình Việt, cũng được truyền tải qua hình ảnh ngựa, khiến nó không chỉ là một linh vật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và tình người.

8 "linh vật" ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trong dịp Tết, không ít gia đình ưu tiên chọn tranh vẽ hoặc tượng ngựa làm quà với mong muốn “mã đáo thành công” - một lời chúc ý nghĩa tượng trưng cho sự trở về với thành quả rực rỡ và những thành công trong tương lai. Hình ảnh con ngựa không chỉ hiện diện trong các câu chuyện lịch sử hay nghệ thuật dân gian mà còn được lưu dấu sâu đậm trong những lời chúc mừng, phong tục và nghi lễ của ngày Tết cổ truyền.

Năm Bính Ngọ 2026 là cơ hội để người Việt một lần nữa đón nhận và trân trọng giá trị văn hóa phong phú mà linh vật gần gũi này mang lại. Qua bao biến động của lịch sử và thời gian, con ngựa vẫn luôn đại diện cho sức sống bền bỉ, tinh thần quyết liệt và ước vọng không ngừng hướng về phía trước của con người đất Việt. Trong không khí sôi nổi và đầy sức sống của mùa xuân mới, hình tượng con Ngựa tiếp tục lan tỏa cảm hứng mãnh liệt về một năm khởi sắc, tràn đầy năng lượng, niềm vui và hy vọng tới mọi nhà.

Nguồn TTXVN