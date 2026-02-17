Nét đẹp mua muối đầu năm

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân, người Việt lại nhắc nhau phong tục giản dị mà giàu ý nghĩa: mua muối đầu năm. Không chỉ là thói quen dân gian lưu truyền qua nhiều thế hệ, đây còn là nét đẹp văn hóa thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, thuận hòa và no ấm.

Theo quan niệm dân gian, muối tượng trưng cho sự mặn mà, gắn kết và bền chặt. Câu nói “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” phản ánh niềm tin rằng, mua muối đầu năm sẽ mang lại may mắn, giúp gia đình thuận hòa, các mối quan hệ thêm keo sơn, cuộc sống đủ đầy và trọn vị. Gói muối nhỏ bé nhưng chứa đựng mong ước lớn lao về sự bình yên, hạnh phúc trong suốt cả năm.

Cháu bé được bà nội giới thiệu về phong tục mua muối đầu năm.

Tại Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, phong tục này vẫn được gìn giữ và thực hành trong đời sống văn hóa của người dân. Vào dịp Tết Nguyên đán, tại các chợ truyền thống hay khu vực quanh các đền, chùa, di tích lịch sử - văn hóa, hình ảnh những gói muối trắng tinh được bày bán từ sáng sớm đã trở nên quen thuộc. Nhiều người dân sau khi đi lễ đầu năm tại các đền, chùa... thường mua một gói muối nhỏ mang về với mong ước gia đình bình an, cuộc sống thuận hòa, làm ăn suôn sẻ.

Cùng với sự phát triển của thị trường, mặt hàng muối đầu năm ngày càng đa dạng về hình thức và mẫu mã. Bên cạnh những túi muối trắng giản dị, người bán còn sáng tạo đóng gói muối trong lọ thủy tinh, túi vải, bao bì in hoa đào, hoa mai, chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tài”... Một số sản phẩm được kết hợp cùng gạo, thảo mộc, đồng xu may mắn hay bao diêm, bật lửa, tạo thành những gói “muối lộc” mang ý nghĩa cầu tài, cầu an, đáp ứng nhu cầu tâm linh và thẩm mỹ của người dân.

Những gói “muối lộc” đẹp mắt mang ý nghĩa cầu tài, cầu an được nhiều người lựa chọn.

Hoạt động mua bán muối đầu năm không chỉ góp phần duy trì phong tục truyền thống mà còn tạo thêm sinh kế cho các tiểu thương nhỏ lẻ. Những gánh muối mộc mạc, lời chào mời nhẹ nhàng trong buổi sớm đầu xuân trở thành nét chấm phá sinh động của thị trường Tết, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và đời sống kinh tế thị trường hiện nay.

Chị Thu Hiền, người dân phường Việt Trì chia sẻ: Mua muối đầu năm không đặt nặng giá trị vật chất, mà coi trọng ý nghĩa tinh thần. Dù chỉ với số tiền nhỏ, nhưng việc mua một gói muối trong ngày đầu xuân mang lại cảm giác yên tâm, phấn khởi, như mang theo may mắn về nhà. Qua đó, phong tục này tiếp tục được duy trì một cách tự nhiên, bền vững trong cộng đồng.

Trong nhịp sống hiện đại, khi đời sống vật chất ngày càng đủ đầy, phong tục mua muối đầu năm vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần sâu sắc. Đó là cách nhắc nhở mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, đề cao sự yêu thương, gắn bó; đồng thời thể hiện sự trân trọng những giá trị truyền thống cha ông để lại.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và tiếp nối các phong tục đẹp của dân tộc là nhiệm vụ cần thiết. Thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng, việc gìn giữ phong tục mua muối đầu năm cần tiếp tục được quan tâm, lan tỏa, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng lành mạnh, giàu bản sắc.

Giữ gìn nét đẹp mua muối đầu năm không chỉ là bảo tồn một phong tục dân gian, mà còn là gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa đất Tổ nói riêng - nơi hội tụ niềm tin, sự gắn kết và khát vọng về một tương lai bình an, bền vững.

Khánh Duy