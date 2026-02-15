Động Tiên Phi: “Viên ngọc quý” ẩn mình trên đỉnh Thung Phi

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, khi mây mù còn bảng lảng trên các sườn núi Tây Bắc, phường Tân Hòa (tỉnh Phú Thọ) hiện lên bình yên và trầm mặc. Nơi đây, trên đỉnh đồi Thung Phi lộng gió, có một danh thắng được ví như “viên ngọc quý” mà thiên nhiên đã ban tặng - động Tiên Phi. Không chỉ là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia, động Tiên Phi còn là một không gian địa chất - văn hóa độc đáo, thu hút những du khách yêu khám phá và trải nghiệm.

Những khối nhũ đá tự nhiên mang vẻ đẹp huyền ảo trong lòng động.

Hành trình chạm vào “mây ngàn”

Động Tiên Phi nằm trên đỉnh đồi Thung Phi (còn gọi là đồi Thúc), cao khoảng 80m. Để lên đến cửa động, du khách phải vượt qua hơn 400 bậc đá uốn lượn mềm mại theo triền đồi, như một dải lụa dẫn lối giữa núi rừng.

Hơn 400 bậc đá uốn lượn như dải lụa mềm dẫn lối lên động Tiên Phi.

Bước qua khe đá hẹp để vào lòng động Tiên Phi.

Trên hành trình ấy, cảm giác mệt mỏi dần được xua tan bởi sắc hoa rừng, những hàng phi lao, bạch đàn vươn mình trong gió và bầu không khí trong lành, mát dịu. Càng lên cao, không gian càng tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào phía dưới. Từ các bậc đá nghỉ chân, toàn cảnh thành phố Hòa Bình (cũ) hiện ra như một bức tranh thủy mặc với những mái nhà nhấp nhô, dòng sông Đà hiền hòa uốn lượn giữa sắc xanh của núi non.

“Cung điện” của những nhũ đá triệu năm

Bước qua khe đá hẹp để vào lòng động, tôi ngỡ ngàng như vừa xuyên không qua một cánh cửa thần kỳ. Một thế giới hoàn toàn khác mở ra: Tĩnh lặng, thâm nghiêm và đầy mê hoặc. Động được chia làm hai ngăn chính, mỗi ngăn là một tầng nấc.

Ngăn ngoài của động Tiên Phi hiện ra như một vòm trời ánh sáng với chiều dài 15m và rộng 8m. Trần động cao vút tạo cảm giác khoáng đạt. Điểm nhấn đặc sắc nhất ở đây chính là chiếc “giếng trời” tự nhiên - một kiệt tác của địa chất. Những tia nắng đông hanh vàng xiên qua vòm đá, rọi thẳng xuống các vân đá xếp xen kẽ, khiến không gian bên trong trở nên lung linh như một rạp hát thiên nhiên rực rỡ.

Chị Bùi Thị Vân, phường Tân Hòa đang giới thiệu sự kỷ ảo của động Tiên Phi cho du khách.

Càng đi sâu vào ngăn trong, không gian càng mở rộng một cách choáng ngợp với chiều dài 53m và rộng 20m. Dưới ánh đèn pin hay ánh flash điện thoại, những dải nhũ đá mềm mại rủ xuống như những tấm màn the thướt tha của các tiên nữ.

Anh Trần Trường Giang, một du khách từ Hà Nội, vừa mải mê chụp ảnh vừa chia sẻ: “Bên trong động Tiên Phi, các nhũ đá với đủ hình thù sống động hiện lên như một tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên. Nổi bật nhất là khu vực “Ngọc động Tiên Phi tiên giáng thế”, nơi tôi có thể cảm nhận được sự huyền bí qua những khối nhũ đá lấp lánh. Mỗi bước đi là một hành trình khám phá đầy bất ngờ, nơi trí tưởng tượng được bay bổng cùng những câu chuyện dân gian”.

Hệ thống nhũ đá ở động Tiên Phi được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

Quả thực, trải qua hàng triệu năm được bàn tay của mẹ thiên nhiên bào mòn và bồi đắp, những khối đá vô tri đã “hóa thân” thành tiên nữ, tiên ông, hay những loài linh vật như sư tử, rùa, hổ, voi chầu... Anh Lê Văn Quang, du khách đến từ Hưng Yên, cũng không khỏi trầm trồ: “Khi bước vào sâu trong động, tôi có cảm giác như đang lạc vào một cung điện tự nhiên đầy mê hoặc. Những vách đá, cột nhũ và không gian rộng lớn khiến mỗi góc nhìn đều trở thành một bức tranh nghệ thuật”.

Trong hành trình khám phá ấy, tôi may mắn được gặp chị Bùi Thị Vân, phường Tân Hòa người đã có gần 15 năm gắn bó với hang động này. Bà vừa là người dẫn đường tận tụy, vừa là người kể chuyện tâm huyết với chất giọng trầm ấm đặc trưng của người dân xứ Mường.

Động Tiên Phi với những khối đá rất đẹp mắt.

Với chị Vân, sức hút của động Tiên Phi không chỉ nằm ở cảnh quan kỳ vĩ mà còn ở sự tĩnh lặng tuyệt đối, giúp con người tìm lại bản ngã giữa cuộc sống xô bồ. Chị tâm sự: “Hệ thống nhũ đá ở đây được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm, lấp lánh và rất sinh động. Đa số du khách đến đây đều ngạc nhiên trước vẻ hoang sơ vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn. Họ yêu cái cảm giác yên bình và những truyền thuyết về nàng Tiên Phi gắn liền với nơi này”.

Điểm dừng chân cuối cùng ở cuối hang là một Giếng Tiên hình bán nguyệt. Dòng nước trong vắt, mát lạnh ẩn mình sâu trong lòng đá như một lời chào tạm biệt thanh khiết dành cho những ai đã kiên trì khám phá đến tận cùng. Người ta bảo nhau rằng, ai đến đây mà chưa chạm tay vào làn nước Giếng Tiên thì coi như chưa hưởng hết cái tinh túy của đất trời Thung Phi.

Bước vào trong động Tiên Phi như mở ra một không gian tĩnh lặng, thâm nghiêm và đầy mê hoặc.

Lời mời gọi từ quá khứ đến tương lai

Động Tiên Phi được phát hiện từ năm 1982 và chính thức công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia vào năm 2000, động Tiên Phi cho đến nay vẫn giữ được nét nguyên sơ, thuần khiết vốn có.

Những vách đá, cột nhũ và mỗi góc nhìn đều trở thành một bức tranh nghệ thuật.

Rời động khi hoàng hôn buông xuống đỉnh đồi Thung Phi, có thể cảm nhận rõ rằng Tiên Phi không còn là “viên ngọc” bị lãng quên. Với cảnh quan độc đáo cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương, động Tiên Phi đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Phú Thọ.

Đối với những ai muốn tạm rời xa sự náo nhiệt của phố thị, tìm về không gian trong lành và tĩnh lặng, động Tiên Phi là lựa chọn đáng trải nghiệm - nơi vẻ đẹp triệu năm của đá và thời gian trở thành liều “thuốc chữa lành” nhẹ nhàng cho tâm hồn.

Ngọc Thắng