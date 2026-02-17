Cha mẹ lấy tiền lì xì của con, coi chừng bị phạt

Cha mẹ chiếm đoạt tiền lì xì của con có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng, buộc trả lại số tiền đã lấy.

Lì xì (hay mừng tuổi) là phong tục tặng tiền trong phong bao vào dịp đầu năm mới - Ảnh minh họa: AI

Đó là nội dung quy định tại Nghị định 282 năm 2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 15-12-2025).

Theo quy định trên, việc chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình là hành vi bạo lực về kinh tế.

Cha mẹ giữ tiền lì xì của con có phải là đương nhiên?

Lì xì (hay mừng tuổi) là phong tục tặng tiền trong phong bao vào dịp đầu năm mới, thể hiện lời chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc cho người nhận. Với trẻ em, mong chờ Tết bao gồm mong chờ được nhận tiền lì xì để dành riêng.

Nhiều trẻ được lì xì số tiền lớn mỗi dịp Tết nên cha mẹ có xu hướng muốn quản lý tiền của con. Đa số có mục đích dành số tiền đó để con chi tiêu vào những việc có ích như để đi học, đi du lịch, mua sách vở...

Nhưng cá biệt có trường hợp cha mẹ giữ tiền của con và tự ý dùng vào việc riêng mà con không đồng ý. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có tâm lý tiền của con cũng là tiền của mình, mình nuôi con nên có quyền sử dụng mà không cần con đồng ý.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định việc quản lý tài sản riêng của con (Điều 76).

Theo đó, con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự sẽ do cha mẹ quản lý. Nếu cha mẹ không có điều kiện thì có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con.

Khi con đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thì người đang quản lý tài sản riêng của con sẽ giao lại cho con trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Luật cũng quy định một số trường hợp cha mẹ không được quản lý tài sản riêng của con.

Cụ thể, nếu con đang được người khác giám hộ thì cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con. Hoặc người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nếu cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ, thì người giám hộ quản lý sẽ đương nhiên quản lý tài sản riêng của con (cha mẹ phải giao lại quyền quản lý).

Cha mẹ xài tiền của con có thể bị phạt

Như vậy, theo luật, thì tiền lì xì của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý số tiền này.

Tiền lì xì của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Nếu cha mẹ cố tình lấy tiền lì xì của con để sử dụng riêng hoặc sử dụng vào mục đích trái ý của con có thể bị xử phạt.

Người vi phạm điều này có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng, bị buộc trả lại cho con tài sản đã chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản đã chiếm giữ trái phép.

Hiện nay đa số cha mẹ cất giữ và sử dụng tiền lì xì của trẻ em. Nếu giữ tiền lì xì của con thường để con tiết kiệm tiền, không tiêu sai mục đích và dùng chi tiêu cho con trong các hoạt động khác thì không bị phạt.

Theo Nghị định 282, việc cất giữ phải là “chiếm đoạt” tiền lì xì mới bị xử phạt.

Tức cha mẹ phải dùng thủ đoạn gian dối hoặc ngang nhiên, công khai chiếm đoạt tiền lì xì của con, làm cho con không sử dụng được.

Theo tuoitre.vn