Ban hành Sổ tay hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức

Bộ Nội vụ đã soạn thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo xây dựng, xác định danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra và xây dựng phần mềm đánh giá công chức.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Bộ Nội vụ đã ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng Bộ tiêu chí và triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15, trong đó từ Điều 25 đến Điều 27 quy định về đánh giá công chức gồm: nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, phương thức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trên cơ sở theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, định lượng bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng của kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm; sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy; đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, đánh giá và sử dụng công chức đúng năng lực, đúng vị trí việc làm.

Theo đó, căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức và Quy định số 366QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 thay thế quy định về đánh giá công chức tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023).

Đây được xác định là chính sách mới, tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương pháp đánh giá công chức, chuyển từ đánh giá mang tính định kỳ, hình thức sang đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, gắn trực tiếp với kết quả, sản phẩm công việc cụ thể.

Theo Bộ Nội vụ, để Nghị định sớm đi vào cuộc sống, các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tập trung triển khai, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 26 của Nghị định, bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 01/7/2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ nhấn mạnh là việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định, đặc biệt là xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức.

Phần mềm đánh giá công chức phải bảo đảm kết nối, liên thông với hệ thống phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc này nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức, đồng thời nâng cao tính minh bạch, khách quan trong đánh giá.

Bộ Nội vụ lưu ý, việc xây dựng phần mềm cần được thực hiện trên cơ sở ban hành tiêu chí chung và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, bao gồm: Danh mục sản phẩm, công việc; đơn vị sản phẩm, công việc chuẩn; danh mục sản phẩm, công việc quy đổi của từng cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá công chức dựa trên đầu ra cụ thể, thay vì cảm tính hay đánh giá chung chung như trước đây.

Nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai, Bộ Nội vụ đã soạn thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để các cơ quan, đơn vị tham khảo.

Sổ tay là tài liệu hướng dẫn quan trọng, giúp các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, xác định danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm, công việc đầu ra, đồng thời làm căn cứ để thiết kế, vận hành phần mềm đánh giá công chức phù hợp với yêu cầu của Nghị định.

Sổ tay được kết cấu với 08 nội dung chính, gồm: Giới thiệu chung; hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người lao động làm công tác hỗ trợ, phục vụ; hướng dẫn đánh giá đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hướng dẫn giao, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn cách tính điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá; hướng dẫn tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; hướng dẫn yêu cầu đối với phần mềm theo dõi, đánh giá công chức.

Do chức năng nhiêm vụ, hoạt động quản lý của mỗi Bộ, ngành, địa phương rất khác nhau nên các ví dụ trong cuốn Sổ tay này mới tập trung gợi ý khuyến nghị đối với cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp. Những cơ quan, đơn vị này có thể áp dụng trực tiếp một hoặc một số nội dung và có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Đối với những cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác như giám sát hải quan, theo dõi quản lý, thu chi ngân sách, thanh tra, thẩm tra, thẩm định, cấp phép,... mà nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc có tên gọi cụ thể khác thì cần phải nghiên cứu áp dụng tiêu chí phân loại nhóm nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị.

