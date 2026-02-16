Cộng đồng
Hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ vận hành cầu phao PMP60T thay thế cầu sông Lô

Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình bắc và vận hành cầu phao sông Lô, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc vừa công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thực hiện nhiệm vụ bắc và vận hành cầu phao PMP60T thay thế cầu sông Lô.

Cầu phao PMP60T mới được lắp đặt hoàn thành nối hai bờ sông Lô phục vụ người dân vui xuân đón Tết.

Thời gian hạn chế giao thông bắt đầu từ 5 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút hằng ngày; riêng ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) từ 20h30 đến 5h30 ngày 17/02/2026 (mồng 1 Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ). Phạm vi hạn chế giao thông: Luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Lô, khu vực từ Km 61+600 đến Km 64+600 (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Nội dung hạn chế giao thông: Cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Lô, khu vực từ Km 61+600 đến Km 64+600, đến khi có thông báo thay thế (trừ phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định). Tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến khu vực trên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, điều tiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa bố trí tại khu vực. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

