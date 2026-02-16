Đất làng Phùng Nguyên

Trong thời khắc chuyển mình của đất trời khi Xuân mới đang về, Phùng Nguyên - vùng đất cổ giàu trầm tích lịch sử và văn hóa hiện lên với diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống. Ðược hợp nhất từ 3 xã Tứ Xã, Sơn Vi và Phùng Nguyên, địa phương vừa kế thừa chiều sâu truyền thống lâu đời, vừa khẳng định quyết tâm phát triển toàn diện dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ, chính quyền, sẵn sàng bước vào Xuân Bính Ngọ 2026 với niềm tin và kỳ vọng mới.

Một góc quần thể đình Sơn Vi, xã Phùng Nguyên.

Dấu tích vùng đất cổ

Những ngày này, không gian làng quê Phùng Nguyên rộn ràng hơn. Những con đường liên thôn được chỉnh trang sạch đẹp, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ nổi bật giữa nắng Xuân, gió Xuân; không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền lan tỏa trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Trong nhịp sống ấy, chiều sâu lịch sử của vùng đất cổ vẫn hiện hữu, trở thành điểm tựa tinh thần cho sự phát triển hôm nay.

Phùng Nguyên là địa phương tiêu biểu hiếm có khi hội tụ 3 nền văn hóa khảo cổ lớn: Sơn Vi - Phùng Nguyên - Gò Mun, phản ánh liên tục quá trình phát triển của cư dân Việt cổ từ thời đại đồ đá cũ đến thời đại kim khí. Đây là minh chứng sinh động khẳng định Phùng Nguyên là một trong những cái nôi quan trọng của văn minh Việt cổ, gắn với thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước. Điểm dừng chân đầu tiên đó là làng Sơn Vi những ngày giáp Tết, điều dễ dàng cảm nhận được sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại. Ngôi làng nằm trên vùng đồi thấp trù phú, mang trong mình bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Sơn Vi, nơi đặt tên cho Văn hóa Sơn Vi vẫn lưu giữ được nhiều phong tục, nếp làng cổ truyền, được người dân trân trọng gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Xã Phùng Nguyên hiện có 44 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 12 di tích cấp Quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh. Hệ thống đình, đền, chùa, miếu phân bố rộng khắp, thờ các tướng lĩnh thời Hùng Vương, thành hoàng làng, nhân thần, nhiên thần... tạo nên không gian tâm linh phong phú, gắn bó chặt chẽ với đời sống cộng đồng. Tiêu biểu trong số đó là đình Do Nghĩa - Di tích lịch sử cấp Quốc gia, được xây dựng ở thế đất “gối sơn, đạp thủy”, thờ Thủy thần Đại Hải Công. Ngôi đình không chỉ mang giá trị kiến trúc, lịch sử mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân, nơi kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh di sản vật thể, Phùng Nguyên còn nổi bật với 20 lễ hội truyền thống được duy trì hằng năm, tập trung chủ yếu vào mùa Xuân. Đặc biệt, lễ hội Trò Trám - một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian độc đáo, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành niềm tự hào lớn của Nhân dân địa phương, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phùng Nguyên xác định rõ trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, coi đây là nền tảng tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển. Văn hóa chính là sức mạnh nội sinh để địa phương phát triển bền vững”.

Rộn ràng không khí đón Xuân

Những con đường, công trình được xây dựng kiên cố, giúp Phùng Nguyên ngày càng hiện đại, văn minh.

Xuân mới về cũng là thời điểm để nhìn lại một năm đầy nỗ lực và dấu ấn phát triển của xã Phùng Nguyên sau hợp nhất. Trong bối cảnh địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác nhau, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, kịp thời kiện toàn tổ chức, thống nhất tư duy, xây dựng và triển khai nghị quyết sát thực tiễn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, hiệu quả.

Nông nghiệp tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng, phát triển theo hướng hàng hóa, cận đô thị, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Các vùng sản xuất lúa chất lượng cao được duy trì ổn định; cây trồng có lợi thế như rau an toàn, chuối được mở rộng diện tích, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng thâm canh, góp phần ổn định thu nhập cho người dân. Chương trình OCOP được quan tâm triển khai, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cùng với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Các cụm công nghiệp, khu làng nghề được quản lý, khai thác hiệu quả; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu hủ công nghiệp duy trì ổn định với các sản phẩm chủ lực như bao bì, vật liệu xây dựng, nghề mộc... Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ và Khu làng nghề Sơn Vi đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống Nhân dân.

Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 303 tỷ đồng, đạt 452,9% so với nghị quyết. Toàn xã có 156 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt hơn 106% so với nghị quyết, phản ánh rõ nét sự khởi sắc của môi trường đầu tư, kinh doanh và vai trò ngày càng rõ của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%; phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nâng cao chất lượng, đến nay, toàn xã có 30/43 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7/43 khu dân cư nông thôn mới thông minh, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.

Chia sẻ về định hướng phát triển, đồng chí Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Sau hợp nhất, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng thời tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng”.

Xuân Bính Ngọ đang hiện hữu ở mỗi thôn làng Phùng Nguyên. Trong sắc Xuân lan tỏa, vùng đất cổ hiện lên với niềm tin mới, khí thế mới. Kinh tế tiếp tục khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh Phùng Nguyên vừa đậm đà bản sắc quê hương, vừa vững vàng trên con đường phát triển trong giai đoạn mới.

Anh Thơ