Doanh thu sớm phim Tết: “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành thu hơn 1 tỷ đồng

Trước thời điểm chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán, doanh thu vé đặt trước của những bộ phim Tết đã sớm nóng lên và trở thành chủ đề được khán giả bàn tán sôi nổi.

Mùa phim Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến màn so kè sôi động của 4 dự án đáng chú ý: “Thỏ ơi!!” do Trấn Thành đạo diễn, “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang, “Báu vật trời cho” đến từ Lê Thanh Sơn và “Mùi phở” của Minh Beta. Mỗi tác phẩm theo đuổi một phong cách, một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc cho đường đua phòng vé dịp Tết – thời điểm vốn được xem là “mỏ vàng” của điện ảnh Việt.

Dàn diễn viên trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Trước thềm khởi chiếu chính thức, cả 4 bộ phim đều đẩy mạnh chiến dịch quảng bá nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua phòng vé dịp Tết Nguyên đán. “Thỏ ơi!!” tung ra các trích đoạn hé lộ một số cảnh quay của phim. Tác phẩm “Nhà ba tôi một phòng” công bố thông tin về nhạc phim. “Báu vật trời cho” từng bước hé lộ câu chuyện với nhiều lớp lang kịch tính, đẩy cao trào cảm xúc và khơi gợi sự tò mò nơi khán giả. “Mùi phở” tổ chức các suất chiếu miễn phí tại 18 cụm rạp trên toàn quốc.

“Thỏ ơi!!” là bộ phim mang màu sắc tâm lý - xã hội, gai góc hơn so với các phim trước của Trấn Thành. Phim quy tụ dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Ali Hoàng Dương, rapper Pháo, Pháp Kiều, MC Gil Lê, streamer Cris Phan, BB Trần, Đinh Ngọc Diệp... Phim theo chân một cô gái mang nhiều tổn thương khi phải tìm cách thoát khỏi mối quan hệ độc hại với bạn trai.

Doanh thu sớm phim “Thỏ ơi!!”. Ảnh chụp màn hình Box Office Vietnam

“Nhà ba tôi một phòng” xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Hai cha con sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

“Báu vật trời cho” xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Cuộc gặp gỡ tình cờ đẩy hai người vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch.

Phim “Mùi phở” thuộc thể loại gia đình, hài, quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương... xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong một gia đình có truyền thống nấu phở.

Theo vov.vn