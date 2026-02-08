Vương miện rúm ró sau vụ cướp ở bảo tàng Louvre

Bảo tàng Louvre lần đầu công bố hình ảnh món trang sức thời Napoleon bị biến dạng sau vụ cướp năm ngoái.

Theo CNN, trong vụ cướp táo tợn ngày 19/10/2025, vương miện của Hoàng hậu Eugénie đã tuột khỏi tay bọn trộm và rơi vỡ trên vỉa hè. Trong hình ảnh được bảo tàng đăng tải hôm 6/2, món trang sức méo mó, bốn trong số tám mảnh lá cọ bị rụng khỏi vương miện, số khác bị biến dạng. Ngoài ra, một con đại bàng biến mất, quả cầu kim cương và ngọc lục bảo bị móp.

Theo báo cáo của bảo tàng Louvre, phần khung của thiết kế bị căng khi những tên trộm giật nó ra khỏi giá trưng bày thông qua một khe hẹp được cắt bằng máy mài góc. “Áp lực này đã khiến các vòng đai của vương miện bị tách rời, một trong số đó đã bị mất”, bảo tàng cho biết trong báo cáo.

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie bị hư hại trong vụ trộm tại phòng trưng bày Apollo. Ảnh: Louvre

Các chuyên gia cho biết mặc dù biến dạng, hầu hết bộ phận của vương miện vẫn còn nguyên vẹn, cho phép có thể “phục hồi hoàn toàn” mà không cần làm lại. “Việc này chỉ đơn giản là định hình lại khung của nó”, đại diện bảo tàng nói thêm.

Vương miện vẫn giữ nguyên 56 viên ngọc lục bảo và trong số 1.354 viên kim cương, khoảng mười viên nhỏ ở viền đế bị mất. Chín viên khác bị tách rời nhưng vẫn được bảo quản tốt.

Bảo tàng Louvre thông báo sẽ sớm mời các nhà phục chế gửi đề xuất sửa chữa vương miện, theo quy trình đấu thầu cạnh tranh do một ủy ban chuyên gia mới thành lập giám sát.

Tình trạng vương miện trước khi được đem đi sửa. Ảnh: Louvre

Kể từ ngày xảy ra vụ cướp tới nay, bảo tàng cho biết đã nhận được lời đề nghị giúp phục hồi vương miện từ các hãng trang sức danh tiếng như Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet và Boucheron.

Chiếc mũ đội đầu hoàng gia này được Hoàng đế Napoleon III đặt chế tác cho Hoàng hậu Eugénie de Montijo và trưng bày tại Triển lãm Quốc tế Paris năm 1855. Dù chưa từng được sử dụng trong lễ đăng quang, nó đã trở thành biểu tượng của quyền lực trước khi được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng Louvre năm 1988.

Vương miện ở trạng thái nguyên bản trước khi bị cướp. Ảnh: Louvre

Trong nhiều thập niên, chiếc vương miện đã thu hút hàng triệu du khách. Ngoài kim cương và ngọc lục bảo, thiết kế điểm xuyết tám họa tiết lá cọ xen kẽ hình ảnh những con đại bàng vàng uy nghi.

Theo AFP, vụ cướp kéo dài bảy phút gây thiệt hại khoảng 102 triệu USD. Nhóm cướp lấy đi tám món đồ, trong đó có vòng cổ Hoàng đế Napoleon I tặng cho vợ là Hoàng hậu Marie-Louise, một chiếc bông tai sapphire duy nhất từng được Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense đeo, trâm cài đựng thánh tích của Hoàng hậu Eugénie. Vụ trộm làm dấy lên tranh cãi về công tác an ninh tại các bảo tàng Pháp.

Theo vnexpress.net