Loạt trailer phim chấn động được hé lộ tại Super Bowl 2026

Bên cạnh các tiết mục trình diễn đặc sắc, giải Super Bowl cũng là dịp lý tưởng để loạt phim bom tấn được giới thiệu.

Netflix bất ngờ tung ra hình ảnh đầu tiên về sự trở lại của tài tử Brad Pitt trong vai diễn diễn viên đóng thế Cliff Booth cùng bộ phim The Adventures of Cliff Booth. Đây là phần tiếp theo của tác phẩm từng gây tiếng vang lớn Once Upon a Time in Hollywood do đạo diễn Quentin Tarantino thực hiện năm 2019.

Đoạn phim ngắn giới thiệu cho thấy Cliff đang thư giãn tại một quán bar, đi dạo phía sau hậu trường phim trường và ngồi sau tay lái của một chiếc xe đua trên đường đua đất. Các nhân vật mới do Elizabeth Debicki và Yahya Abdul-Mateen II đóng mặc trang phục sang trọng theo phong cách Hollywood xưa. Cuối cùng, có một cảnh nhân vật Cliff Booth đặt tượng Oscar lên bàn làm việc của mình - một sự ám chỉ đến việc Brad Pitt giành được giải Oscar đầu tiên cho vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt trở lại với vai diễn Cliff Booth từng mang đến cho anh giải Oscar. Ảnh: Columbia Pictures

Vì vẫn đang tìm kiếm ý tưởng phù hợp cho bộ phim thứ 10 đồng thời được xác định là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp nên Quentin Tarantino chỉ đảm nhận viết kịch bản, chuyển giao quyền đạo diễn cho David Fincher. Điều này cũng giải thích vì sao Netflix là nền tảng giành được quyền phát sóng The Adventures of Cliff Booth. Mối quan hệ của David Fincher với Netflix bắt đầu từ thời loạt phim truyền hình Mindhunter và tiếp tục phát triển tốt đẹp với các bộ phim gần đây như The Killer và Mank. Tuy nhiên một mảnh ghép quan trọng từng làm nên thành công của Once Upon a Time in Hollywood - Leonardo DiCaprio được biết sẽ không trở lại ở phần tiếp theo.

Disclosure Day và The Mandalorian and Grogu cũng là những bộ phim đáng chú ý phát hành năm 2026 được giới thiệu tại Super Bowl.

Ngay trước khi trận đấu khai màn, Disclosure Day một dự án sắp ra mắt do Steven Spielberg đạo diễn, đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Đạo diễn Steven Spielberg đã phát triển câu chuyện cùng với biên kịch David Koepp, người mà ông từng hợp tác trong các phim Jurassic Park, Jurassic Park: The Lost World, War of the Worlds và Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Disclosure Day. Ảnh: Universal

Emily Blunt vào vai một nhà khí tượng học truyền hình ở Kansas City, người đột nhiên bị một thế lực ngoài hành tinh bí ẩn tấn công khi đang ghi hình trực tiếp bản tin thời tiết. Josh O'Connor đóng vai một người tin vào sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh, quyết tâm tiết lộ sự thật về sự sống bên ngoài Trái đất cho cả thế giới.

Disclosure Day (ra rạp ngày 12/6) đánh dấu bộ phim thứ 37 mà Steven Spielberg đạo diễn kể từ khi ra mắt năm 1964 và là tác phẩm thuộc dòng sở trường của ông - phim khoa học viễn tưởng.

Trong khi đó The Mandalorian and Grogu đánh dấu sự trở lại của "vũ trụ phim Star Wars". Trong đoạn quảng cáo dài 37 giây, Mando và Grogu (hay còn gọi là Baby Yoda) đang di chuyển trên tuyết khi được kéo bởi những con Tauntaun. Có vẻ như họ đang ở Hoth, hành tinh băng giá xuất hiện lần đầu trong The Empire Strikes Back năm 1980.

The Mandalorian and Grogu. Ảnh: Lucasfilm

“Grogu không chỉ là một nhân vật mà là một hiện tượng văn hóa đại chúng. Đồng hành cùng người hùng Mandalorian, cậu ấy mang đến sự nhẹ nhàng, hài hước, niềm vui và sự kết nối cảm xúc tức thì vượt qua mọi khoảnh khắc” - Phó chủ tịch điều hành tiếp thị sáng tạo của Disney, Jackson George - cho biết. Quảng cáo tại Super Bowl là cách để các nhà làm phim tôn vinh tình yêu và sự gắn kết sâu sắc của khán giả với những nhân vật, nhắc nhở về sự vui nhộn, cảm xúc và sự hoành tráng từng làm nên tên tuổi của Star Wars, đồng thời mang đến một lời hứa về trải nghiệm mà khán giả sẽ có được khi thấy hai nhân vật mang tính biểu tượng được yêu mến này trên màn ảnh rộng.

Ảnh: Lucasfilm

Jon Favreau đảm nhận vai trò đạo diễn The Mandalorian and Grogu (dự kiến ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 22/5). Là phần tiếp theo của loạt phim ăn khách The Mandalorian trên Disney+, bộ phim kể về Din Djarin (hay còn gọi là Mando) và Grogu (trước đây được biết đến với tên gọi Child) khi họ khám phá một thiên hà vẫn đang hồi phục sau sự sụp đổ của Đế chế.

Theo vtv.vn