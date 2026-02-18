Người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân đầu năm

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Phú Thọ rộn ràng du xuân trong thời tiết thuận hòa. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến các điểm di tích, đền, chùa để dâng hương, cầu mong một năm mới tốt lành, bình an. Trong không khí của mùa Xuân mới, mọi người quây quần bền gia đình, người thân, bạn bè và trao nhau những lời chúc mừng một năm mới an khang, thịnh vượng...

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 tượng trưng cho sự bứt phá, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên được đặt trang trọng trong khuôn viên Chùa Thiên Quang, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương).

Người dân lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới.

Khu vực đài phun nước trung tâm phường Vĩnh Yên được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ chào năm mới.

Chùa Hà tại phường Vĩnh Phúc - điểm đến trong ngày đầu xuân năm mới.

Tuyến đường Chi Lăng, phường Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ.

Những khẩu hiệu chúc mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 trên đường Chi Lăng.

Người dân đến Chùa Phật Quang, phường Hoà Bình đi lễ đầu năm mới.

Khuôn viên chùa Phật Quang được trang trí rực rỡ, mang đậm nét cổ truyền của dân tộc.

Người dân quan tâm xin chữ đầu xuân.

Đi lễ chùa đầu năm - nét đẹp văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc và tài lộc.

Linh vật tại khu vực Quảng trường Hòa Bình, phường Hoà Bình thu hút nhiều người dân đến tham quan, ghi lại những bức ảnh cùng gia đình.

Không khí hân hoan, nụ cười nở trên môi những người dân Phú Thọ.

Đức Anh