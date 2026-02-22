“Mùi phở” - phim Tết gia đình dễ xem, tròn trịa nhưng còn tiếc nuối

Trong dòng phim Tết Việt vốn ưu tiên tính giải trí và không khí gia đình, “Mùi phở” của đạo diễn Minh Beta lựa chọn một hướng đi khá dễ tạo thiện cảm: lấy món ăn quốc dân làm trung tâm cho câu chuyện về truyền thống, gia đình và khoảng cách thế hệ. Bộ phim xoay quanh gia đình ông Mùi - chủ một hàng phở gia truyền - cùng nỗi trăn trở tìm người nối nghiệp, từ đó kéo theo những mâu thuẫn giữa cha và con, giữa truyền thống và khát vọng cá nhân.

Với chất liệu quen thuộc, thông điệp gần gũi và sự đầu tư chỉn chu, “Mùi phở” mang đến trải nghiệm xem tương đối dễ chịu, phù hợp không khí sum họp dịp đầu năm. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng về văn hóa, không khí gia đình và một số vai diễn nổi bật, tác phẩm vẫn để lại không ít tiếc nuối về nhịp kể, chiều sâu cảm xúc cũng như sự đồng đều trong thể hiện của dàn diễn viên.

“Tô phở” chỉn chu, đậm tình thân và bản sắc Việt

Điểm dễ nhận thấy nhất của “Mùi phở” nằm ở tinh thần văn hóa Việt được thể hiện khá rõ nét. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện gia đình mà còn đặt trọng tâm vào việc gìn giữ nghề truyền thống, coi phở như biểu tượng của ký ức, danh dự và bản sắc. Việc chọn ẩm thực làm trục dẫn cho mâu thuẫn thế hệ là hướng đi đáng khích lệ trong bối cảnh phim Việt thường xoay quanh các tình huống hài hoặc xung đột quen thuộc.

Không gian Hà Nội, đặc biệt là bối cảnh phố cổ và quán phở gia truyền, được tái hiện với nhiều chi tiết sinh hoạt gần gũi. Không khí Tết hiện lên qua sắc màu ấm áp, những bữa cơm sum họp, tiếng rao, nhịp sống phố xá và sự gắn kết của gia đình đa thế hệ. Những yếu tố văn hóa như hát xẩm, chầu văn hay tín ngưỡng dân gian được lồng ghép giúp bộ phim mang màu sắc riêng, đồng thời tạo cảm giác thân thuộc với khán giả Việt.

Về nội dung, mâu thuẫn trung tâm xoay quanh việc truyền nghề giữa các thế hệ được xây dựng theo hướng cân bằng. Phim không đặt nặng việc phân định đúng – sai mà nhìn mỗi nhân vật bằng sự cảm thông. Người cha có nỗi lo rất thực về cơm áo và giá trị nghề nghiệp, trong khi con cái có quyền theo đuổi lựa chọn riêng. Chính cách tiếp cận này giúp câu chuyện dễ tạo đồng cảm, đặc biệt với khán giả từng trải qua những va chạm tương tự trong đời sống gia đình.

Kịch bản có cấu trúc tương đối rõ ràng, các mối quan hệ được giới thiệu đầy đủ, cao trào được đẩy lên theo trình tự dễ theo dõi. Xen giữa những xung đột là các mảng hài và khoảnh khắc xúc động, giúp phim giữ được nhịp giải trí phù hợp với thị hiếu đại chúng.

Một điểm cộng đáng kể khác nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt ở một số vai chính giữ được nhịp cảm xúc cho câu chuyện. Nghệ sĩ Xuân Hinh mang đến hình ảnh ông Mùi cá tính, giàu năng lượng và tạo nhiều khoảnh khắc giải trí nhờ lối thoại nhấn nhá đặc trưng. Ông thể hiện được tâm lý của một người cha vừa cứng rắn vừa nhiều trăn trở, giúp nhân vật có sức hút và dễ tạo thiện cảm với khán giả.

Ở tuyến đối lập, Thu Trang mang đến sự cân bằng với vai con dâu cá tính mạnh nhưng giàu cảm xúc. Diễn xuất tiết chế, tự nhiên của cô góp phần giữ nhịp cảm xúc ở những phân đoạn quan trọng.

Diễn viên nhí Bảo Nam mang lại sự hồn nhiên cần thiết, tạo điểm nhìn trong trẻo cho câu chuyện gia đình. Nhìn chung, diễn xuất giúp phim giữ được sự gần gũi và tính giải trí, dù vẫn còn những khác biệt nhất định về phong cách thể hiện giữa các tuyến nhân vật.

Ngoài ra, phần hình ảnh và âm nhạc của phim cho thấy sự đầu tư nghiêm túc. Màu sắc ấm áp, bố cục gọn gàng và nhiều khung hình được chăm chút giúp tổng thể tác phẩm có tính thẩm mỹ cao. Âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian với phong cách hiện đại góp phần tăng màu sắc văn hóa và hỗ trợ cảm xúc cho câu chuyện.

Nhìn chung, “Mùi phở” ghi điểm ở sự chỉn chu trong sản xuất, tinh thần tôn vinh giá trị truyền thống và thông điệp gia đình tích cực - những yếu tố phù hợp với khán giả đại chúng, đặc biệt trong dịp Tết.

Chưa đủ “dậy mùi” về kịch bản và cảm xúc

Bên cạnh những điểm sáng, “Mùi phở” vẫn bộc lộ một số hạn chế khiến trải nghiệm xem chưa thật sự trọn vẹn.

Trước hết là kịch bản tương đối đơn giản và dễ đoán. Diễn biến câu chuyện không tạo nhiều bất ngờ, thông điệp quen thuộc và cách giải quyết mâu thuẫn khá nhanh, khiến cao trào chưa đủ sức nặng. Một số chi tiết mang tính biểu tượng hoặc giàu cảm xúc được đưa ra nhưng chưa được khai thác sâu, khiến tác phẩm thiếu chiều sâu cần thiết.

Nhịp phim cũng là điểm gây tranh luận. Nửa đầu phim tương đối chậm khi dành nhiều thời lượng để giới thiệu hoàn cảnh gia đình và nhấn mạnh giá trị nghề phở, trong khi phần sau lại xử lý xung đột khá dồn dập. Nhiều phân đoạn tranh cãi hoặc khẩu chiến được đẩy cao về âm lượng và cường độ, khiến tổng thể đôi lúc trở nên ồn ào.

Sự đan xen liên tục giữa hài và bi đôi khi làm mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Người xem chưa kịp thấm một khoảnh khắc xúc động đã nhanh chóng bị chuyển sang tình huống gây cười hoặc cao trào khác. Một số đoạn có cảm giác kéo dài hoặc lặp lại cùng một vấn đề, khiến nhịp phim thiếu điểm nhấn rõ rệt.

Dù lấy phở làm trung tâm câu chuyện, yếu tố ẩm thực chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng. Phim nhắc nhiều đến bí quyết gia truyền và giá trị nghề nghiệp, nhưng phần hình ảnh về món ăn chưa đủ nổi bật để tạo ấn tượng mạnh về thị giác. Các cảnh chế biến và trình bày món phở được thực hiện chỉn chu nhưng chưa thật sự gợi cảm giác hấp dẫn đặc biệt - điều khá đáng tiếc với một tác phẩm đặt ẩm thực làm linh hồn.

Về diễn xuất, dù có nhiều gương mặt thực lực và một số vai diễn tạo được dấu ấn, tổng thể dàn diễn viên vẫn chưa thật sự đồng đều về phong cách thể hiện. Nghệ sĩ Xuân Hinh mang đến một ông Mùi đậm cá tính và giàu năng lượng, song lối diễn đậm chất sân khấu đôi lúc khiến nhân vật mang màu sắc cá nhân mạnh, chưa hoàn toàn hòa vào tổng thể ngôn ngữ điện ảnh của phim và có lúc lấn át các tuyến nhân vật khác. Diễn viên nhí Bảo Nam tạo thiện cảm nhờ sự hồn nhiên, song một số đoạn thoại vẫn còn thiếu tự nhiên. Sự khác biệt trong cách thể hiện giữa các diễn viên khiến tổng thể đôi lúc chưa thật sự thống nhất.

Ngoài ra, cách kể chuyện đôi lúc thiên về giải thích trực tiếp thông điệp thay vì để cảm xúc tự phát triển, khiến một số phân đoạn mang tính giáo điều hoặc thiếu tự nhiên. Điều này làm giảm phần nào sức nặng của thông điệp về gia đình và sự hòa giải.

Nhìn tổng thể, “Mùi phở” là một tác phẩm cho thấy thiện chí và sự đầu tư nghiêm túc trong việc đưa câu chuyện gia đình và giá trị truyền thống lên màn ảnh. Bộ phim ghi điểm ở tinh thần văn hóa rõ nét, không khí gia đình ấm áp, một số vai diễn tạo được dấu ấn cùng sự chỉn chu trong sản xuất. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả tìm kiếm một trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ xem và mang thông điệp tích cực dịp Tết.

Dù vậy, hạn chế về kịch bản, nhịp kể và chiều sâu cảm xúc khiến tác phẩm chưa tạo được dấu ấn nổi bật về mặt điện ảnh. “Mùi phở” giống như một tô phở được nấu từ những nguyên liệu quen thuộc, trình bày đẹp mắt và mang hương vị dễ chịu - vừa vặn, tròn trịa nhưng chưa đủ đậm đà để trở thành trải nghiệm khó quên.

Đây là một tác phẩm phù hợp với không khí sum họp đầu năm, dễ xem, dễ cảm và mang tính giải trí đại chúng – một lựa chọn an toàn nhưng không thiếu giá trị trong bức tranh phim Việt mùa Tết.

