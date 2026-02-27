Không khí lễ hội xuân một thế kỷ trước qua ảnh

{title}
Cảnh người dân tham gia lễ hội đền Hai Bà Trưng, chùa Hương vào thế kỷ 20 được ghi lại qua ảnh tư liệu.
Dịp đầu năm, nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức, thu hút nhiều người du xuân. Cách đây một thế kỷ, không khí của một số sự kiện được ghi lại, thể hiện nét sinh hoạt của người dân.Trong hình, tượng voi được đưa ra trước cổng đền để phục vụ đám rước trong lễ hội đền Hai Bà Trưng. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp
Cảnh ở sân đền Hai Bà Trưng. Bên trong, các vị chức sắc đang làm lễ trước bàn thờ. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp
Đám rước chuẩn bị khởi hành từ sân đền. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp
Lễ hội đền Hai Bà Trưng được khai mạc vào mùng 6 Tết tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh (nay là xã Mê Linh). Sự kiện nhằm tri ân công lao của hai vị anh hùng dân tộc là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Lễ hội ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018.
Trẻ em cầm cờ đứng dọc lối vào điện thờ. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp
Bến sông Hồng gần đền Hai Bà Trưng tấp nập khách hành hương vào thập niên 1920. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp
Theo hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa, đền gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cư dân Hạ Lôi. Nơi đây được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2013.
Cảnh nhộn nhịp ở bến Đục dịp lễ hội chùa Hương năm 1927. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
Lễ hội diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, khai hội vào mùng 6 tháng Giêng và thường kéo dài đến hạ tuần tháng 3 Âm lịch. Ở đây hội tụ các sinh hoạt văn hóa như bơi thuyền, leo núi, chiếu hát chèo, hát văn. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách từ mọi nơi đổ về tham gia hành hương, lễ Phật.
Theo vnexpress.net
