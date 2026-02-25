Sức hút của thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan

Ở tuổi 38, Rob Jetten trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan. Ngoài những chính sách, ông có sức hút với cử tri trẻ nhờ phong cách thời trang trẻ trung. Ông thường xuất hiện với những bộ suit xanh navy, xám than phom dáng gọn gàng, cách phối cà vạt tiết chế.

Ngày 24/2, ông Rob Jetten (38 tuổi) chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Hà Lan. Ông trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này và là người đồng tính công khai đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo chính phủ. Việc ông được bổ nhiệm diễn ra sau quá trình đàm phán liên minh giữa các đảng trung dung, trong bối cảnh chính trường Hà Lan trải qua nhiều biến động.

Trước khi trở thành thủ tướng, Rob Jetten là lãnh đạo nghị viện trẻ nhất của đảng D66 năm 2018. Năm 2022, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Chính sách Khí hậu và Năng lượng. Hồ sơ chính trị của ông tập trung vào chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng và tự do xã hội - những nội dung được xem là trụ cột trong chương trình hành động của D66.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Jetten nhiều lần nhấn mạnh việc khôi phục niềm tin xã hội và hạn chế xu hướng cực đoan trong chính trị. Ở tuổi 38, ông đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, theo đuổi cách tiếp cận đối thoại và hợp tác đa đảng nhằm đảm bảo sự ổn định trong hệ thống nghị viện Hà Lan.

Tại nghị trường, ông Jetten thường xuất hiện với vest tối màu, cà vạt ton-sur-ton. Các thiết kế suit ông lựa chọn thiên về gam xanh navy, xám than, phom dáng gọn gàng. Phong cách trang phục không cầu kỳ, hạn chế họa tiết, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp.

Trong các sự kiện chính thức cấp quốc gia và châu Âu, Thủ tướng Hà Lan ưu tiên suit xanh đậm kết hợp sơ mi trắng và cà vạt trơn.

Ngoài những sự kiện chính trị cấp quốc gia, thủ tướng Hà Lan thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, những chương trình truyền cảm hứng. Đời thường, ông Rob Jetten trung thành với phong cách sơ mi tối màu, áo khoác gam màu trung tính.

Thủ tướng Hà Lan trung thành với sơ mi, kết hợp áo khoác đơn giản. Cách lựa chọn trang phục giúp hình ảnh của ông trở nên gần gũi, tạo sức hút với cử tri trẻ.

Hình ảnh đời thường đơn giản, lịch lãm với sơ mi trắng của tân thủ tướng trẻ nhất Hà Lan.

Từ nghị trường đến đời sống thường nhật, phong cách của Thủ tướng Rob Jetten duy trì sự tiết chế, hiện đại và ổn định.

Theo tienphong.vn