Cú lật kèo không ngờ trước thềm Oscar

Không phải Timothée Chalamet hay Robert Aramayo, người được Actors Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc là Michael B. Jordan. Điều này khiến diễn biến cuộc đua Oscar thêm phần khó đoán.

Tối 1/3 (giờ địa phương), lễ trao giải Actors Awards 2026 (tên cũ là SAG Awards) diễn ra tại hội trường Shrine Auditorium ở Los Angeles. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trước thềm sự kiện quan trọng nhất - Oscar lần thứ 98.

Trước sự kiện, giới chuyên môn trông chờ những cái tên được vinh danh tại Actors Awards giúp định hình rõ nét hơn kết quả của lễ trao giải do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) tổ chức vào giữa tháng 3 tới, bên cạnh Quả cầu Vàng, Critics Choice Award và BAFTA trước đó.

Sinner thắng Actors Awards 2026 tạo áp lực lên One Battle After Another. Ảnh: AP

Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại khiến cuộc đua tượng hiệp sĩ cầm kiếm càng trở nên khó đoán. Tờ The New York Post nhận định có thể sẽ có vài cú lật kèo.

Về giải thưởng quan trọng nhất, Dàn diễn viên xuất sắc (tương đương với Phim hay nhất khi còn dùng tên cũ SAG), Sinners đã cắt đứt chuỗi thắng liên hoàn của One Battle After Another để trở thành tác phẩm được vinh danh.

One Battle After Another trước đó đã càn quét hầu như tất cả giải thưởng tiền Oscar, gần nhất là giải của Hiệp hội Nhà sản xuất (Producers Guild) vào ngày 28/2.

Điều này giúp bộ phim do Paul Thomas Anderson đạo diễn trở thành ứng cử viên số một cho hạng mục Phim hay nhất của Oscar 2026. Sẽ là cú sốc lớn nếu như One Battle After Another thất bại trong trận chiến cuối cùng.

Trong 25 năm qua, chỉ hai bộ phim có thể “mỉm cười cuối cùng” sau khi thắng SAG nhưng thua hoặc không được đề cử tại Critics Choice, Golden Globes, Producers Guild và BAFTA. Đó là Crash (2004) và Parasite (2019).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa One Battle After Another chắc thắng. Nếu có bộ phim nào có thể hạ bệ được nó, chắc chắn là Sinners.

Chiến thắng của nhà làm phim Ryan Coogler đi vào lịch sử khi là người đầu tiên đạo diễn hai bộ phim giành giải Dàn diễn viên xuất sắc (cùng với Black Panther năm 2018).

Trong khi giải Phim hay nhất còn có sự chênh lệch khoảng cách, cơ hội thắng Nam diễn viên chính xuất sắc gần như chia đều cho tất cả.

Timothée Chalamet đang mất dần ưu thế trong cuộc đua Oscar. Ảnh: Getty Images

Trước ngày 22/2, Timothée Chalamet được đặt cược cao nhất vì thắng Quả cầu Vàng và Critics Choice Award.

Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm đi một phần sau khi Robert Aramayo bất ngờ được vinh danh nhờ tác phẩm I Swear.

Vì không được đề cử Oscar, Robert không có tính uy hiếp. Thế nhưng, kết quả đó cho thấy có những đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn và “chàng thơ nước Pháp” không ở vị thế độc tôn.

Cú sốc này vừa lắng xuống, Chalamet lại bị giáng thêm đòn nặng nề khác, khi tiếp tục thất bại tại Actors Awards. Điều đáng nói là người hạ bệ anh lần này cũng có tên trong danh sách đề cử Oscar, Michael B. Jordan.

Nhìn lại lịch sử giải thưởng điện ảnh, BAFTA và SAG được đánh giá có tiêu chí gần giống với Oscar nhất. Trớ trêu thay, cả hai đều không chọn Chalamet.

Dĩ nhiên, nam diễn viên sinh năm 1995 vẫn có lợi thế. SAG vốn có truyền thống chia đều niềm vui. Chưa từng có nam diễn viên nào thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp tại đây, trong khi Chalamet nhận được vinh dự này vào năm 2025 với vai Bob Dylan trong A Complete Unknown. Không loại trừ khả năng Chalamet không được chọn vì SAG-AFTRA (Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ) không muốn phá vỡ truyền thống.

Ngoài ra, dù thắng giải SAG 2025, bạn trai Kylie Jenner vẫn phải cúi đầu trước Adrien Brody của The Brutalist tại Oscar cùng năm.

Cơ hội cho Michael B. Jordan tại Oscar đang rộng mở. Ảnh: AP

The New York Post cho rằng 2026 có cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gay cấn nhất trong hơn 20 năm qua.

Jordan có cơ hội lớn để giành thêm chiến thắng sau 2 tuần nữa. Leonardo DiCaprio đến giờ vẫn trắng tay nhưng có thể nối gót thành tích của Denzel Washington, chỉ thắng mỗi Oscar với Training Day vào năm 2002. Wagner Moura của The Secret Agent và Ethan Hawke của Blue Moon cũng không bị tước cơ hội hoàn toàn.

Trong số các hạng mục của Oscar, chắc chắn nhất đến thời điểm hiện tại là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Jessie Buckley đang được đặt cược cao nhất.

Không có gì phải bàn cãi khi ngôi sao đến từ Ireland thắng tại Actors Awards 2026 và tất cả giải thưởng trước đó với màn trình diễn tuyệt vời trong Hamnet.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra vào tối 15/3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles.

Jessie Buckley bất bại trên hành trình tiến tới giải Oscar. Ảnh: Reuters

Theo tienphong.vn