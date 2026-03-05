Có gì trong show 49 thầy bói đang gây sốt

Quy tụ 49 thầy bói thuộc nhiều trường phái khác nhau, “Battle of Fates” trở thành một trong những chương trình thực tế được bàn luận nhiều tại Hàn Quốc đầu năm nay.

Cuộc thi xem vận mệnh lên sóng giờ vàng

Phát sóng độc quyền trên Disney+, Battle of Fates ra mắt với bốn tập đầu, sau đó phát hành theo tuần và khép lại bằng tập chung kết ngày 4/3. Ngay từ khi công bố, chương trình đã gây chú ý bởi quy tụ 49 thầy bói cùng tham gia.

Dàn thí sinh gồm pháp sư, chuyên gia tarot, người xem tướng mặt, tướng chân, chuyên gia saju (xem vận mệnh dựa trên ngày giờ sinh) và nhiều phương pháp dự đoán khác. Mỗi người mang đến cách tiếp cận riêng, từ lập lá số, quan sát đặc điểm ngoại hình đến phân tích dữ liệu cá nhân. Bên cạnh việc đưa ra kết luận, họ còn phải giải thích rõ lập luận trước ban giám khảo và các đối thủ.

Ở mỗi vòng, thí sinh nhận thử thách yêu cầu đưa ra dự đoán chính xác và thuyết phục nhất để tránh bị loại. Có nhiệm vụ yêu cầu họ đoán nguyên nhân cái chết chỉ dựa vào tên và ngày sinh, phân biệt người từng trúng số độc đắc với người sống sót sau tai nạn, hoặc phân tích cuộc sống hiện tại của khách mời thông qua ảnh thời thơ ấu. Những màn so tài trực diện giữa các thầy bói tạo nên không khí căng thẳng, đẩy yếu tố cạnh tranh lên cao.

Việc đưa hoạt động xem vận mệnh vào cuộc thi loại trực tiếp khiến chương trình khác biệt so với các show trò chuyện hay tư vấn trước đây. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên, thí sinh phải chứng minh năng lực trong môi trường áp lực cao, nơi mọi nhận định đều bị so sánh công khai.

Sức hút và tranh cãi

Một trong những điểm khiến Battle of Fates thu hút là sự đa dạng. Khán giả có cơ hội quan sát nhiều phương pháp dự đoán được đặt cạnh nhau, từ đó hiểu rõ cách mỗi trường phái vận hành. Chương trình cũng dành thời lượng giới thiệu bối cảnh văn hóa phía sau các phương pháp.

Không ít người xem cho rằng show mang lại cảm giác mới lạ so với các chương trình thực tế quen thuộc. Cách dựng show hiện đại kết hợp với chất liệu truyền thống tạo nên màu sắc riêng, chương trình cũng gợi sự tò mò về cách con người lý giải vận mệnh trong đời sống.

Show cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Ở một số tập, thử thách bị cho là nhạy cảm, đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến việc phân tích nguyên nhân cái chết của một lính cứu hỏa. Nhiều khán giả chỉ trích việc đưa bi kịch đời thực vào nội dung thi dễ gây phản cảm. Nhà sản xuất sau đó phải đối diện chỉ trích và điều chỉnh một số chi tiết.

Bên cạnh đó, format chương trình bị nhận xét còn thiếu cân bằng. Một số thử thách dường như tạo lợi thế cho nhóm pháp sư, trong khi thí sinh thuộc các lĩnh vực khác khó phát huy thế mạnh. Có ý kiến nhận xét cách trình bày và cách diễn đạt đôi khi ảnh hưởng nhiều đến kết quả xếp hạng.

Khâu dựng phim cũng được nhắc đến khi một số nhận xét quan trọng không được phát sóng đầy đủ, khiến khán giả thiếu thêm dữ kiện để hiểu rõ lý do chấm điểm. Vì vậy, người xem đôi lúc phải tự tổng hợp thông tin để đánh giá ai thực sự thể hiện nổi bật.

Dù vậy, ngay cả những thí sinh không tiến sâu vẫn gây ấn tượng ở chuyên môn riêng. Các màn xem tarot tình cảm hay phân tích lá số nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, cho thấy năng lực cá nhân không hoàn toàn phụ thuộc vào thứ hạng chung cuộc.

Một số ý kiến nhận định show cần hoàn thiện về thử thách, tính minh bạch khi chấm điểm. Tập cuối lên sóng ngày 4/3 khép lại hành trình của 49 thí sinh và được kỳ vọng tiếp nối mùa 2.

Theo tienphong.vn