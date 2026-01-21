Sắc quê trong miền lắng đọng

Trong những mảng màu trầm ấm, làng quê hiện ra không ồn ào, vội vã. Đó là con đường đất uốn mình qua bờ ruộng, mái nhà cũ nép dưới tán cây, là khoảng trời lặng im sau mùa gặt. Không gian ấy quen thuộc đến mức tưởng như ai cũng đã từng đi qua, nhưng khi đứng trước tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm, người xem vẫn có cảm giác đang bước vào một miền ký ức rất riêng, nơi thời gian chậm lại để cảm xúc kịp lắng sâu.

Hoạ sĩ Quỳnh Thơm (đứng bên trái ảnh) giới thiệu tác phẩm trong buổi triển lãm của mình.

Họa sĩ Quỳnh Thơm (SN 1971), sinh ra và lớn lên tại xã Thổ Tang, hiện là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh. Tuổi thơ gắn bó với làng quê thuần nông Bắc Bộ, nơi có những cánh đồng lúa mênh mông, con đường làng quanh co và những nếp nhà tranh vách nứa nép mình sau hàng tre, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí anh.

Chính từ không gian ấy, ký ức quê hương trở thành mạch nguồn cảm xúc, theo anh suốt hành trình sáng tạo. Con đường đến với mỹ thuật của Quỳnh Thơm bắt đầu từ Khoa Đồ họa, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Vĩnh Phú, sau đó là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Được đào tạo bài bản, từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, nhưng hội họa, giá vẽ mới là nơi anh dành nhiều trăn trở nhất. Khoảng gần chục năm trở lại đây, Quỳnh Thơm quay lại với hội họa như một nhu cầu tự thân, để vẽ bằng cảm xúc và chiêm nghiệm của người đã đi qua nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh “Sắc quê” - 8 của hoạ sĩ Quỳnh Thơm.

“Sắc quê” là tên gọi chung cho chuỗi sáng tác gắn liền với hành trình ấy. Ở lần triển lãm thứ 8, tổ chức tại Phòng Nghệ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, họa sĩ giới thiệu gần 50 tác phẩm, đều là những sáng tác mới trong thời gian gần đây, được lựa chọn từ hàng trăm bức tranh anh đã thực hiện suốt nhiều năm.

Trung thành với bút pháp hiện thực biểu đạt, Quỳnh Thơm sử dụng chủ yếu chất liệu acrylic kết hợp sơn dầu, gửi gắm vào đó xúc cảm sâu lắng nhưng mãnh liệt trước cảnh sắc và con người quê hương, nơi anh sinh ra và gắn bó trọn vẹn tuổi thơ. Tranh của anh chủ yếu là phong cảnh làng quê, song không nhằm tái hiện một địa điểm cụ thể. Đó là những lát cắt ký ức, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong nhịp điệu chậm rãi, yên bình.

Cảnh vật trong tranh thường vắng bóng con người, nhưng sự sống vẫn hiện diện qua màu sắc, ánh sáng và nhịp chuyển tinh tế của không gian. Họa sĩ tiết chế chi tiết, làm mềm hình khối để cảnh vật hiện lên như một miền cảm xúc hơn là một không gian xác định. Bảng màu trầm ấm, giàu sắc đất như nâu, vàng, xanh lục được xử lý chắc tay, tạo cảm giác bền bỉ và sâu lắng. Ánh sáng trong tranh không rực rỡ mà lan tỏa nhẹ nhàng, gợi không khí của những buổi chiều quê yên ả, nơi thời gian dường như ngừng trôi.

Một số tranh về sắc quê của hoạ sĩ.

Nhận xét về loạt tranh “Sắc quê”, họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cho rằng: “Quỳnh Thơm vẽ làng quê bằng ký ức và trải nghiệm sống. Tranh không gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng xem càng cuốn hút. Ở đó có một làng quê rất thật, rất đời, được lắng lọc qua thời gian và cảm xúc. Sự chân thành và bền bỉ với đề tài đã tạo nên bản sắc riêng cho anh, không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời”.

Điều dễ nhận thấy trong tranh Quỳnh Thơm là cảm giác tĩnh. Cái tĩnh ấy không phải sự vắng lặng đơn thuần, mà là trạng thái cân bằng giữa con người và thiên nhiên - một nhịp sống chậm của làng quê Bắc Bộ. Người xem như được sống lại ký ức tuổi thơ mình, nơi có những con đường làng quanh co, dậu mồng tơi xanh mướt, bờ ao, khóm chuối, bụi tre, cánh đồng làng trải dài trong nắng gió.

Sau 7 lần triển lãm trước đó, “Sắc quê” tiếp tục đánh dấu một triển lãm thành công nữa của Quỳnh Thơm tại Hà Nội, khi nhiều tác phẩm được các nhà sưu tập và người yêu tranh đón nhận, lưu giữ. Trong đời sống mỹ thuật Phú Thọ, “Sắc quê” góp thêm một tiếng nói riêng, không ồn ào nhưng bền bỉ.

Tranh của Quỳnh Thơm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn như một sự ghi chép bằng hội họa về không gian văn hóa làng quê Bắc Bộ. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, những tác phẩm ấy nhắc nhớ về cội nguồn, về những giá trị bình dị đang dần lùi xa. “Sắc quê” vì thế không chỉ là tên một loạt tranh, mà còn là hành trình sáng tạo mang dấu ấn cá nhân rõ nét của họa sĩ Quỳnh Thơm lặng lẽ, chân thành và bền bỉ.

Anh Thơ