Tổng kết và trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025

Ngày 15/1, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và trao Giải thưởng Hùng Vương lần thứ IX năm 2025, Giải thưởng 5 năm về Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Dương Hoàng Hương trao Giải thưởng Hùng Vương lần thứ IX năm 2025 cho các tác giả có tác phẩm, chùm tác phẩm xuất sắc.

Năm 2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng của Trung ương về phát triển văn học, nghệ thuật; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị, tư tưởng. Sau sáp nhập, bộ máy tổ chức nhanh chóng được ổn định, phân công nhiệm vụ rõ ràng; các hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Hội chú trọng động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo, cho ra đời các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Giải A - Giải thưởng 5 năm về VHNT cho các tác giả.

Trong năm đã tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng như: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, các triển lãm, trưng bày tác phẩm, hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề... góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và công tác lý luận, phê bình VHNT.

Năm 2026, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng, Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng sáng tác, chú trọng đầu tư các tác phẩm có chiều sâu, chất lượng cao, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực; tăng cường phát triển, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ trẻ; đẩy mạnh quảng bá tác phẩm và phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng văn hóa, con người Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu trao Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các họa sĩ, hội viên có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Dương Hoàng Hương đã trao Giải thưởng Hùng Vương lần thứ IX năm 2025 cho 5 tác giả có tác phẩm, chùm tác phẩm xuất sắc. Ban tổ chức cũng đã trao Giải thưởng 5 năm về Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2020-2025 cho 60 tác giả, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh. Đồng thời tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trao quyết định kết nạp thành viên mới.

