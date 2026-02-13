Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc Vũ Hải

Hơn 40 năm hoạt động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng là hơn 40 năm nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải cầm máy ảnh đi khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, mảnh đất Phú Thọ - nơi chôn rau cắt rốn và là nơi mở cửa đón ông vào chân trời nghệ thuật nhiếp ảnh đã nâng cánh cho ông trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc.

Năm 2025, nghệ sĩ Vũ Hải được Tổ chức Kỷ lục quốc gia công bố và trao danh hiệu “Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất” của Việt Nam với 1.128 giải thưởng quốc tế trong vòng 18 tháng (9/2021 - 3/2023), nâng số giải thưởng nhiếp ảnh trong 40 năm qua của ông lên 2.700 giải các loại.

Nghệ sĩ Vũ Hải (tên thật là Vũ Đức Hải) sinh năm 1957 - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từ năm 1997. Ngày đó, ông giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lập Thạch cũ. Dù làm quản lý nhưng với đam mê nhiếp ảnh, ông mở hiệu ảnh Vũ Hải tại trung tâm thị trấn huyện Lập Thạch. Hiệu ảnh của ông lúc nào cũng đông khách đến chụp ảnh chân dung, ảnh cưới và họ đều ưng ý.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề truyền thống chụp ảnh, từ nhỏ Vũ Hải đã đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và thi đỗ vào Trường Trung cấp Văn học nghệ thuật tỉnh. Ra trường công tác trong ngành Văn hóa, Vũ Hải có cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Với cách nhìn đa dạng về cuộc sống con người đã giúp nghệ sĩ gửi gắm tâm tư sâu lắng của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam qua tác phẩm ảnh.

Kể từ tấm ảnh “Vào vụ” của Vũ Hải tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực phía Bắc năm 1999 đoạt giải Khuyến khích, đến nay ông đã đoạt 2.700 giải thưởng các loại. Trong đó, giải thưởng giành được từ các cuộc thi ảnh quốc tế phải kể đến các tác phẩm: “Quyết Chiến” - Huy chương Vàng Liên hoan ảnh quốc tế tổ chức tại Áo năm 2004; “Cuộc sống môi trường kêu cứu” - giải Ba Liên hoan ảnh quốc tế tổ chức tại Nhật Bản năm 2005; “Khô Cằn” - giải Khuyến khích Liên hoan ảnh quốc tế tổ chức tại Ý năm 2008; “Hội Xuân Tây Bắc”- giải Khuyến khích Liên hoan ảnh quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc năm 2008... Các tác phẩm “Về đích”, “Hội Xuân Tây Bắc”, “Cứu lấy rừng” đoạt Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh quốc tế Photon Circuit năm 2020.

Đặc biệt, tại cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh Quốc tế “MY ICELAND 2021", dưới sự bảo trợ Liên đoàn Nhiếp ảnh Thế giới FIAP 2021- 528 - cuộc thi có 4 chủ đề: “Mầu tự do”, “Đơn sắc tự do”, “Du lịch”, “Thiên nhiên”, Vũ Hải vinh dự đoạt 2 Huy chương Vàng với tác phẩm “Khu Du lịch Mù Cang Chải” và “Đường về bản”. Ngoài ra, ông còn được nhận Bằng danh dự với tác phẩm “Khu du lịch Mù Cang Chải”.

Tại các cuộc thi ảnh quốc tế khác, ông cũng có nhiều tác phẩm giành giải cao như: “Lễ rước rồng”- Bằng danh dự cuộc thi ảnh Quốc tế AURORA của Bắc Macedonia 2021; “Khám Covid-19 cho người bị chất độc Dioxin” - Bằng danh dự cuộc thi ảnh Quốc tế New Style 2021 và tác phẩm “Cứu rừng” của ông giành 2 giải lớn quốc tế...

Năm 2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải tiếp tục ghi dấu ấn tại cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế JSP Circuit of 2025 (bảo trợ bởi PSA) với 2 tác phẩm “Cất vó tôm” và “Đội chiến thắng”. 2 tác phẩm này đã mang về cho ông hơn 70 Huy chương Vàng từ nhiều cuộc thi ảnh tại các nước trên thế giới, khẳng định tài năng qua các khoảnh khắc thiên nhiên và con người ấn tượng.

Các tác phẩm ảnh của Vũ Hải trải đều ở cả 3 thể loại chân dung, đời thường và phong cảnh nhưng ông đam mê nhất mảng đề tài di tích lịch sử cách mạng và bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số. Để có được một tấm ảnh tâm đắc, có khi ông phải đi lại vài chuyến mới chụp được. Ngoài ra, ông rất thích đi vùng sâu, vùng xa, nơi có những bản sắc lạ, độc đáo để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.

Không chỉ tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật và liên hoan ảnh trong nước, khu vực và quốc tế, nghệ sĩ Vũ Hải đã tổ chức được hàng trăm triển lãm ảnh cá nhân cấp quốc gia với nhiều chủ đề như: “Việt Nam quê hương tôi!”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi”, “Xây dựng nông thôn mới ”... ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Quảng Nam, An Giang, Thanh Hóa...

Ông đã xuất bản tập sách ảnh “Vĩnh Phúc Quê hương Đất Mẫu” năm 2020. Đây là bộ sách ảnh có giá trị về tư liệu lịch sử của vùng địa linh nhân kiệt và có giá trị nghệ thuật của dòng nhiếp ảnh hiện thực.

Nhận xét về tập sách ảnh này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam viết: “Đó là những khoảnh khắc xuất thần của con người trong lao động sản xuất, trong các lễ hội văn hóa dân gian, trong cảnh sắc miền quê Vĩnh Phúc (cũ) văn hóa”. Vũ Hải đã cho chúng ta thấy một góc nhìn riêng của ông về cuộc sống con người ở nhiều khía cạnh theo các cung bậc khác nhau. Ông có ý thức rất rõ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc con người Việt Nam trên vùng quê Đất Mẹ Phú Thọ yêu thương."

Trải qua hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực ảnh báo chí, nghệ thuật, với những đóng góp to lớn của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải đã được phong tặng tước hiệu cao quý của nhiều nước và Tổ chức nhiếp ảnh trên thế giới như: E.FIAP - Nghệ sỹ nhiếp ảnh xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới; E.VAPA - Nghệ sỹ nhiếp ảnh xuất sắc Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam; các danh hiệu của các tổ chức nhiếp ảnh danh giá thế giới khác như: HON.AFNGN, HON.FPMP, G.APS, A.APS, IIG/s...

Xuân Bính Ngọ 2026, ông bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng niềm đam mê sáng tác ảnh nghệ thuật vẫn không ngơi nghỉ. Xin giới thiệu một số tác phẩm ảnh xuất sắc của nghệ sĩ Vũ Hải.

