Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028

{title}
{publish}
{head}
Sáng 5/2, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.
Nhiệm kỳ 2023 - 2025, các chi hội nhà báo thuộc Tạp chí Văn nghệ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định bản lĩnh của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Việc hợp nhất các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 3 tỉnh cũ thành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và ra mắt Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 đã tạo ra luồng sinh khí mới, giúp tinh gọn bộ máy và nâng tầm sáng tạo.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hiện nay có 40 hội viên. Chi hội thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào; cổ vũ hội viên viết bài tuyên truyền trên các báo Trung ương, địa phương và đạt giải trong nhiều cuộc thi sáng tác, góp phần xây dựng sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh. Hội viên Chi hội tích cực hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều tác phẩm được dư luận quan tâm và đạt giải...
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tiếp tục xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 2 - 5 tác phẩm báo chí được giải cao của Hội Nhà báo tỉnh, tiến tới có tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc. Trong nhiệm kỳ, tổ chức từ 2 - 3 cuộc tìm hiểu thực tế cơ sở trong và ngoài tỉnh cho các hội viên...
Lê Hoàng
baophutho.vn Ông Lê Kim Thuyên, sinh năm 1938, trong một gia đình nghèo ở làng Quan Tử, xã Sơn Đông - nơi sinh ra Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Năm lên 8...
baophutho.vn Tôi được trải nghiệm đời sống trong sinh thái núi rừng đúng nghĩa tại bản Sưng xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình cũ) - nơi...
baophutho.vn Trong những mảng màu trầm ấm, làng quê hiện ra không ồn ào, vội vã. Đó là con đường đất uốn mình qua bờ ruộng, mái nhà cũ nép dưới tán cây, là...
baophutho.vn Nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh (1942 - 2006), quê huyện Lâm Thao (Phú Thọ cũ), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học...
baophutho.vn Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và tác phẩm thơ trong Cuộc vận...
baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi các giá trị dân gian và nghệ thuật luôn được gìn giữ và lan tỏa, trong đó, âm nhạc từ lâu đã...
Tại Lễ trao Giải Cánh diều 2025, phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã xuất sắc giành 3 giải Cánh diều vàng gồm: Phim truyện điện ảnh xuất sắc; Đạo diễn xuất sắc và...