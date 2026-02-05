Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028

Sáng 5/2, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, các chi hội nhà báo thuộc Tạp chí Văn nghệ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định bản lĩnh của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Việc hợp nhất các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 3 tỉnh cũ thành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và ra mắt Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 đã tạo ra luồng sinh khí mới, giúp tinh gọn bộ máy và nâng tầm sáng tạo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hiện nay có 40 hội viên. Chi hội thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào; cổ vũ hội viên viết bài tuyên truyền trên các báo Trung ương, địa phương và đạt giải trong nhiều cuộc thi sáng tác, góp phần xây dựng sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh. Hội viên Chi hội tích cực hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều tác phẩm được dư luận quan tâm và đạt giải...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tiếp tục xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 2 - 5 tác phẩm báo chí được giải cao của Hội Nhà báo tỉnh, tiến tới có tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc. Trong nhiệm kỳ, tổ chức từ 2 - 3 cuộc tìm hiểu thực tế cơ sở trong và ngoài tỉnh cho các hội viên...

Lê Hoàng