Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh đoạt giải Nhì về thơ trong Cuộc vận động sáng tác “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và tác phẩm thơ trong Cuộc vận động sáng tác “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Tác giả Ngô Kim Đỉnh, sinh năm 1962 là hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã có 3 bài thơ dự thi và được trao giải Nhì về thơ.

Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”.

Ngô Kim Đỉnh là một cựu chiến binh, ông tốt nghiệp Cử nhân Báo chí nhưng hiện sống và viết tự do. Với niềm đam mê thơ, Ngô Kim Đỉnh đã xuất bản 2 tập thơ riêng: “Vọng tiếng những ngày” - NXB Hội Nhà Văn, năm 2016; “Tiếng vọng làng đồi”- NXB Hội Nhà Văn, năm 2019. Ông từng 2 lần được nhận "Tặng thưởng tác giả trẻ của Ủy ban Toàn Quốc Liên Hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; 2 lần được trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật 5 năm tỉnh Phú Thọ (1 giải A và 1 giải B).

Thơ Ngô Kim Đỉnh khắc họa sâu sắc đời sống quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, có tính hàn lâm và triết lý. Ông đã tạo dựng cho mình một phong cách sáng tác riêng, khẳng định một “thương hiệu viết thơ” trên quê hương Đất Tổ.

Xin giới thiệu bài thơ “Về cố hương mình” trong chùm thơ 3 bài của Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh đoạt giải Nhì tại Cuộc thi sáng tác Ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và tác phẩm thơ trong Cuộc vận động sáng tác “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” năm 2025.

VỀ CỐ HƯƠNG MÌNH

Đứng dậy vươn vai chào đất Kinh Kỳ

Nửa chiều hanh hao đón không khí lạnh

Về cố hương mình hương khói Vua - Cha

Vua - Cha ngày xưa lưng trần đóng khố

Đi đứng chỗ này nghỉ tạm chỗ kia

Vua lẫn vào dân chăn nuôi cấy hái

Vua đi săn bắn và Vua tập ngựa

Dạy dân dệt vải, dạy dân trồng lúa...

*

Người Cố Đô mình hay khoe gặp Vua

Gặp các Mỵ Nương, Lạc Hầu, Lạc Tướng

Chưa có lời thề mà tình bền chặt

Người dân Việt cổ ăn - ở những đâu

Từ miền núi xa, đảo hoang chài - lưới

Mai An Tiêm trồng dưa

Nhờ sóng gửi đất liền

Thục Phán dụng quân lớn mạnh

Những vùng biên

Ngài dựng Cột Đá Thề

Giữa đỉnh non Nghĩa Lĩnh

Mở mang nền văn minh Văn Lang, Âu Lạc

Nào, ta về với sông Thao

Sông Lô, sông Đà, sông Chảy

Cả những con nước vô danh

Góp suối thành sông

Cả muôn ngàn hạt bùn hạt cát

Kết dính sinh sôi làm nước đỏ - phù sa

Cả muôn phận Người như cỏ như hoa

Những kiếp nhân sinh đắp bồi

Đầy đầy đất đai Tổ quốc

*

Núi Cha bên này, núi Mẹ bên kia

Những đồi những ruộng cò bay thẳng cánh

Chim Hồng, Chim Lạc thời các Vua Hùng

Suốt mấy nghìn năm tiếng bay còn vọng

Nào, ta trèo núi dâng hương Vua Tổ

Thành cũ rêu phong dưới mặt Trống Đồng

Người Người tụ hội bốn phương tám hướng

Anh em tỏ mặt cơ đồ non sông...

Xuân Hùng