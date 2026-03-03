{title}
Ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Yên Trị đã tổ chức Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trị Quách Hương Lam đánh trống khai hội.
Chùa Hang, còn gọi là Văn Quang động, được xây dựng vào cuối thời Lê; qua các triều vua Thành Thái, Khải Định, Bảo Đại, di tích được tu bổ, sửa sang về kiến trúc và hệ thống bậc đá dẫn lên hang. Chùa gồm hai ngôi: Ngôi bên phải thờ Tam Bảo, ngôi bên trái thờ Thổ thần; trong chùa hiện còn lưu giữ hệ thống tượng Phật được tạc từ thế kỷ XVIII.
Các công trình kiến trúc được xây dựng dựa vào địa thế mái đá, vòm hang tự nhiên, vừa bền vững vừa hài hòa với cảnh quan. Năm 1994, Chùa Hang - Hang Chùa được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Từ đó đến nay, lễ hội Chùa Hang được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân.
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại di tích, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa.
Lễ hội Chùa Hang Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức gồm hai phần. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức rước kiệu, dâng hương, lễ Phật. Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.
Lễ dâng hương dâng hoa tại di tích lịch sử Chùa Hang.
Thông qua việc tổ chức lễ hội hằng năm, địa phương hướng tới mục tiêu bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của lễ hội truyền thống; đồng thời tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Vân Anh - Đức Long
