Văn học - Nghệ thuật
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ

Ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Yên Trị đã tổ chức Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trị Quách Hương Lam đánh trống khai hội.

Chùa Hang, còn gọi là Văn Quang động, được xây dựng vào cuối thời Lê; qua các triều vua Thành Thái, Khải Định, Bảo Đại, di tích được tu bổ, sửa sang về kiến trúc và hệ thống bậc đá dẫn lên hang. Chùa gồm hai ngôi: Ngôi bên phải thờ Tam Bảo, ngôi bên trái thờ Thổ thần; trong chùa hiện còn lưu giữ hệ thống tượng Phật được tạc từ thế kỷ XVIII.

Các công trình kiến trúc được xây dựng dựa vào địa thế mái đá, vòm hang tự nhiên, vừa bền vững vừa hài hòa với cảnh quan. Năm 1994, Chùa Hang - Hang Chùa được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Từ đó đến nay, lễ hội Chùa Hang được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân.

Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại di tích, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa.

Lễ hội Chùa Hang Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức gồm hai phần. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức rước kiệu, dâng hương, lễ Phật. Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Lễ hội Hang Chùa - Chùa Hang xuân Bính Ngọ

Lễ dâng hương dâng hoa tại di tích lịch sử Chùa Hang.

Thông qua việc tổ chức lễ hội hằng năm, địa phương hướng tới mục tiêu bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của lễ hội truyền thống; đồng thời tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Vân Anh - Đức Long


Vân Anh - Đức Long

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chùa Yên Trị Nhân dân Rằm tháng giêng Lễ hội truyền thống Cán bộ Di sản văn hóa tổ chức Trò chơi dân gian Văn hóa văn nghệ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tết làng nhiều nỗi bâng khuâng

Tết làng nhiều nỗi bâng khuâng
2026-02-20 09:42:00

baophutho.vn Tết nào mà chẳng là Tết! Vậy mà càng lớn lên, tôi càng thấy Tết ở làng mình nhạt dần cái vị ấm nồng năm cũ. Nếp nhà xưa vẫn đó, thịt lợn, bánh...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc Vũ Hải

Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc Vũ Hải
2026-02-13 09:59:00

baophutho.vn Hơn 40 năm hoạt động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng là hơn 40 năm nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải cầm máy ảnh đi khắp mọi miền Tổ quốc....

Một thoáng làng rừng

Một thoáng làng rừng
2026-02-05 07:54:00

baophutho.vn Tôi được trải nghiệm đời sống trong sinh thái núi rừng đúng nghĩa tại bản Sưng xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình cũ) - nơi...

Sắc quê trong miền lắng đọng

Sắc quê trong miền lắng đọng
2026-01-21 11:14:00

baophutho.vn Trong những mảng màu trầm ấm, làng quê hiện ra không ồn ào, vội vã. Đó là con đường đất uốn mình qua bờ ruộng, mái nhà cũ nép dưới tán cây, là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long