Điều động, bổ nhiệm 148 đồng chí giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường

Sáng 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường trong tỉnh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; công bố quyết định của Quân khu 2 về điều động, bổ nhiệm 148 đồng chí thuộc Bộ CHQS các tỉnh, Sư đoàn giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS 148 xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ.

Các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị. Đồng chí khẳng định: Việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã là một chủ trương mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ CHQS tỉnh đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Trung tướng đề nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh kiện toàn chức danh cho các đồng chí trong Ban CHQS xã, phường bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu; tổ chức tập huấn, đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Ban CHQS cấp xã mới thành lập. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng ý nghĩa của việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về địa phương. Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm cán bộ, nhân viên Ban CHQS cấp xã đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.

Đồng chí Phạm Đức Duyên nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để Ban CHQS các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động trong mọi tình huống, không để hình thành “khoảng trống” trong công tác quốc phòng địa phương hay lúng túng trong xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tân Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng quy chế làm việc; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Minh