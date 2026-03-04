Quốc phòng - An ninh
Ngày hội tòng quân trên quê hương Đất Tổ - Viết tiếp bản hùng ca

Trong không khí phấn khởi đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/3, quê hương Đất Tổ rộn ràng ngày hội giao nhận quân. Trên 6.000 người con ưu tú của quê hương Phú Thọ đã lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc. Mỗi tân binh đều quyết tâm viết tiếp truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ” và Công an nhân dân trong thời đại mới.

Những hàng quân chỉnh tề cùng sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ thể hiện khí thế sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Phong thái chững chạc của những chàng trai Đất Tổ trong giờ phút giao nhận quân.

Nụ cười rạng rỡ, trẻ trung và tinh thần quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những đóa hoa tươi thắm, sự quan tâm của người thân là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị.

Những hàng quân chỉnh tề bước đi trong tiếng chiêng âm vang. Ngày hội giao nhận quân tại Đất Tổ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà đã thực sự trở thành một ngày hội - nơi sức trẻ hội tụ và được tiếp nối bằng niềm tự hào từ mạch nguồn dân tộc.

“Bông hồng” Đất Tổ lên đường nhập ngũ với tâm thế hân hoan, quyết tâm đem sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoảnh khắc rạng rỡ của các tân binh khi bước qua cầu vinh quang, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự náo nức, tự tin hiện rõ trên từng gương mặt, thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ Đất Tổ tiếp nối truyền thống cha ông, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Trong vòng tay Nhân dân, hàng dài tân binh tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, tạo nên khung cảnh hào hùng, đánh dấu cột mốc của người chiến sĩ trẻ.

Giữa đông đảo người thân, bạn bè, mỗi ánh mắt dõi theo, mỗi cái vẫy tay đều đong đầy niềm tin và hy vọng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi để những người lính trẻ vững vàng quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn xe chở những tân binh Đất Tổ từ từ chuyển bánh, mang theo sức trẻ và niềm tin của quê hương cội nguồn tiến về đơn vị mới.

Những gương mặt trẻ rạng rỡ trên chuyến xe hướng về đơn vị mới.

Nụ cười tỏa nắng bên khung cửa xe, mang theo hy vọng của người chiến sĩ trẻ.

Bàn tay run run che đi niềm xúc động của người mẹ là minh chứng sống động nhất cho hậu phương vững chắc của các tân binh Đất Tổ.

Đoàn xe chở tân binh từ từ lăn bánh trong những ánh mắt dõi theo không rời của người thân, bè bạn.

Nhóm Phóng viên


Nhóm Phóng viên

