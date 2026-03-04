Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Năm 2025, thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ. Đồng thời, đơn vị chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án được bố trí vốn năm 2025; rà soát, đề xuất danh mục dự án triển khai năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Sau sáp nhập và tiếp nhận các dự án từ cấp huyện, Ban được giao quản lý, thực hiện 204 dự án với tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 3.500 tỷ đồng. Phát huy vai trò trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đơn vị đã bảo đảm tiến độ, chất lượng nhiều công trình trọng điểm; công tác giải ngân, quản lý vốn có chuyển biến tích cực.

Ban chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình; khi hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả khai thác đa mục tiêu. Công tác thanh toán, giải ngân được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Giá trị khối lượng thực hiện năm 2025 đạt 1.900 tỷ đồng.

Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái) đạt trên 96% khối lượng thi công tuyến chính và tuyến nhánh; trong đó, nhiều đoạn đã chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, Ban phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Nổi bật là các dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ; hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành cơ bản hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1; đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái) đạt trên 96% khối lượng thi công tuyến chính và tuyến nhánh; cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối tỉnh lộ 325B kết nối đường Hồ Chí Minh đi cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ, cứu nạn cơ bản hoàn thành, đạt 98% giá trị xây lắp; cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 70 cơ bản hoàn thành.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, Ban đã chuẩn bị đầu tư, khởi công một số công trình quan trọng như: Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện; gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao (kết hợp quốc lộ 2D và 32C); tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng... Trong năm, đơn vị đã bàn giao, đưa vào sử dụng 8 công trình, hạng mục.

Ban cũng tập trung thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác; trong năm đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 9 dự án tái định cư và phối hợp giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định. Công tác quản lý, cấp phát và thanh toán vốn đầu tư tuân thủ đúng quy định pháp luật đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước, bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và giải ngân đúng thời hạn.

Đáng chú ý, qua rà soát toàn bộ các công trình đang triển khai, Ban đã chỉ đạo thực hiện điều chỉnh 9 dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của 15 công trình. Việc điều chỉnh, bổ sung kịp thời giúp tháo gỡ những điểm chưa phù hợp giữa hồ sơ thiết kế và thực tế thi công do phát sinh yếu tố mới, phù hợp với nguồn vốn bố trí, qua đó bảo đảm công trình hoàn thành phát huy hiệu quả cao, đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tiến độ thi công một số công trình chậm so với kế hoạch, nhất là các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn; việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán ở một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thu hồi nợ tạm ứng chưa đạt mục tiêu; thủ tục đất đai còn chậm; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ.

Bước sang năm 2026, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý các dự án đầu tư theo từng lĩnh vực; tập trung huy động, thu hút nguồn lực, bảo đảm nguồn chi phí quản lý dự án để chi trả lương và các khoản chi thường xuyên. Đơn vị phấn đấu hoàn thành dứt điểm, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án chuyển tiếp; triển khai khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án theo kế hoạch vốn năm 2026; tập trung giải quyết nợ tạm ứng; bám sát các bước chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư công giai đoạn đến năm 2030.

Cùng với đó, Ban tiếp tục tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và tiến độ; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng; quản lý, thanh toán vốn đầu tư kịp thời, đúng chế độ; tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc về mặt bằng tại một số dự án.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ Phạm Xuân Sơn, đơn vị sẽ chủ động bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; tăng cường bám sát hiện trường để đôn đốc thi công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Lệ Oanh