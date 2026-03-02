Tín dụng chính sách - điểm tựa giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với khoảng 85% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại 6 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Yên Lập, Minh Hòa, Sơn Lương, Xuân Viên, Trung Sơn và Thượng Long, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Yên Lập đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo xã, duy trì 17 điểm giao dịch tại xã, đảm bảo hoạt động thông suốt. Cơ chế “điểm giao dịch ở đâu, thuận lợi cho người dân ở đó” tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS tiếp cận vốn ngay tại địa bàn cư trú.

Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng, bà Hà Thị Nhất - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Gò Vệ 2 có mặt tại điểm giao dịch Thượng Long, xã Thượng Long để thanh toán khoản vay của khách hàng cho cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập. Bà Nhất cho biết: "Từ khi có chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động giao dịch vẫn duy trì như cũ, nên tôi và khách hàng vay vốn chính sách đều yên tâm. Tổ hiện có 24 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ 1,6 tỷ đồng, chủ yếu vay chương trình hộ nghèo và nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn".

Nhìn chung các hộ vay vốn ở tổ Gò Vệ 2 đều sử dụng vốn đúng mục đích, có ý thức trả nợ gốc và lãi đầy đủ, không phát sinh nợ quá hạn. Điển hình như gia đình anh Đỗ Ái Đông - hộ nghèo nhiều năm ở khu Gò Vệ. Gia đình anh có 4 nhân khẩu, nhà ở gần suối, thường xuyên bị ngập úng mỗi mùa mưa lũ, sức khỏe hạn chế, song vợ chồng anh vẫn kiên trì lao động, bám đất, bám rừng. Năm 2024, từ nguồn vốn 100 triệu đồng chương trình cho vay hộ nghèo, anh mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư trồng hơn 2ha quế. Nhờ cần cù, chịu khó, năm 2025, gia đình anh đã xây mới nhà ở và tự nguyện xin thoát nghèo.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch xã Thượng Long.

Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập thực hiện quản lý, cho vay tại 6 xã với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 8,54%, hộ cận nghèo 7,5%. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống lớn. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo xã, duy trì 17 điểm giao dịch tại xã, đảm bảo hoạt động thông suốt sau sáp nhập.

Năm 2025, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch đạt hơn 751,6 tỷ đồng, tăng hơn 19 tỷ đồng so với năm 2024; doanh số cho vay đạt hơn 142,4 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP. Riêng chương trình cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2025 doanh số đạt 3,5 tỷ đồng với hàng trăm hộ được tiếp cận vốn.

Đến hết tháng 1/2026, dư nợ của Phòng giao dịch đạt gần 77 tỷ đồng với 13.781 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nợ quá hạn và nợ xấu chiếm 0,1% tổng dư nợ - mức thấp so với mặt bằng chung, phản ánh hiệu quả công tác quản lý, giám sát và ý thức trả nợ của người vay.

Đáng chú ý, công tác huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân được chú trọng, tạo nguồn lực bổ sung cho vay tại chỗ. Cùng với tăng trưởng dư nợ, công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng được triển khai đồng bộ. Hoạt động giao ban, tập huấn được duy trì thường xuyên; năm 2025 đã tổ chức 24 lớp tập huấn cho 899 học viên là cán bộ hội, tổ trưởng Tổ TK&VV nâng cao năng lực quản lý vốn ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập cho biết: Năm 2026, đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về huy động vốn, tăng trưởng tín dụng; kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, không để phát sinh nợ xấu mới; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, tín dụng chính sách tại vùng đồng bào DTTS đang đi đúng hướng, phát huy hiệu quả thiết thực. Dòng vốn ưu đãi được truyền tải kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Hồng Nhung