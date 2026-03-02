Điện lực cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt

{title}
Tháng 2 là thời điểm thay đổi rõ rệt về thời tiết và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán, khiến lượng điện tiêu thụ của nhiều gia đình có nguy cơ tăng đột biến.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có cảnh báo về nguy cơ hóa đơn tiền điện của hộ gia đình tăng cao đột biến trong tháng 2.
Ngành điện chỉ ra 3 nguyên nhân chính có thể khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao. Theo đó, đầu tháng xuất hiện rét đậm khiến người dân sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm kéo dài trong nhiều giờ. Đến giữa tháng 2, trùng dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sinh hoạt, sum họp gia đình tăng cao, kéo theo thời gian sử dụng điện nhiều hơn bình thường. Cuối tháng thời tiết nồm ẩm khiến các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô hoạt động liên tục.
Việc các thiết bị vận hành trong nhiều giờ làm sản lượng điện tiêu thụ tăng, từ đó dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn so với các tháng trước. Để chủ động kiểm soát tiền điện, ngành điện khuyến cáo người dân chỉ bật bình nóng lạnh khoảng 10 - 15 phút trước khi sử dụng, không bật 24 giờ/ngày; hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy sấy, bình nóng lạnh.
Người dân cũng cần tắt các thiết bị không cần thiết và đèn trang trí khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; chống nồm ẩm đúng cách bằng cách đóng kín cửa, sử dụng chế độ hút ẩm trong không gian hợp lý và không sử dụng liên tục trong thời gian dài.
Khi cần hỗ trợ về điện, cũng như có những thắc mắc trong quá trình sử dụng điện, người dân có thể gọi ngay đến số tổng đài 1900 6769 (phục vụ 24/7) để được hỗ trợ kịp thời.
