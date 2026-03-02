Kinh tế
Thu phí 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2-3, mức phí thế nào?

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định thu phí 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ 22h ngày 2-3-2026.

Mức phí các nhóm xe (mức phí cao nhất với mỗi nhóm) phải trả khi đi 5 đoạn tuyến đường cao tốc thu phí từ đêm 2-3-2026

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ thu phí từ 22h ngày 2-3-2026 theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC), số tiền phải trả tính theo km xe lăn bánh.

Trước đó, ngày 25-2, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.

Các đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe hạn chế, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục nên có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Còn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/PCU/km.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Nguồn tuoitre.vn


