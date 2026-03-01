Phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp bền vững ở Dân Chủ

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, xã Dân Chủ đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu bằng những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, lấy phát triển kinh tế ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân làm trọng tâm. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục được xác định là trụ cột, phát triển theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị, gắn sản xuất với thị trường, lấy hợp tác xã và tổ hợp tác làm hạt nhân liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Vùng trồng hồng không hạt Gia Thanh tại xã Dân Chủ được duy trì, chăm sóc theo quy trình an toàn, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Dân Chủ có nền tảng quan trọng từ những kết quả đã đạt được trong những năm qua. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%; hộ cận nghèo 1,19%. Kết quả này thể hiện những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hằng năm với các chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún từng bước được thay thế bằng phương thức tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, bảo đảm đầu ra ổn định.

Các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, lạc, hồng và trứng gà đen Hạ Giáp tiếp tục được duy trì, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới cho năng suất, chất lượng cao. Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng vùng sản xuất tập trung, mở rộng, nhân giống gà đen và hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo nền tảng để liên kết với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với lợi thế nguồn nước dồi dào, môi trường thuận lợi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư lồng nuôi cá theo hướng thâm canh, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chính quyền xã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ, từng bước hình thành vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với thủy sản, các mô hình chăn nuôi tổng hợp tiếp tục được khuyến khích phát triển theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm. Việc phát triển chăn nuôi không chỉ dừng ở quy mô hộ mà từng bước hình thành các tổ hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết xác định là duy trì và nâng cao giá trị vùng trồng hồng không hạt Gia Thanh - sản phẩm đặc trưng của địa phương. Xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ chỉ dẫn địa lý “Gia Thanh - Phú Thọ” cho sản phẩm hồng không hạt, gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tại các hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ giúp khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng hồng.

Song song với phát triển sản xuất, xã Dân Chủ chú trọng huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án và nguồn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông phục vụ sản xuất, điện lưới, công trình thủy lợi từng bước được cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong tổ chức thực hiện, hợp tác xã và tổ hợp tác được xác định là “hạt nhân” để tập hợp nông dân, tổ chức lại sản xuất, kết nối thị trường. Thông qua hợp tác xã, người dân được hỗ trợ về giống, vật tư đầu vào, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời được ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giảm rủi ro trong tiêu thụ. Đây là giải pháp then chốt nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế tập thể vững mạnh.

Để Nghị quyết được thực hiện tốt, xã xác định rõ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó tập trung tổ chức lại sản xuất, lấy hợp tác xã, tổ hợp tác làm hạt nhân liên kết, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chế biến và xây dựng thương hiệu. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Sản phẩm mì gạo làng Vai của gia đình ông Nguyễn Minh Phương được chế biến từ gạo chất lượng cao, góp phần gia tăng giá trị nông sản và phát triển sản phẩm OCOP của địa phương.

Minh chứng rõ nét cho hướng đi này là sản phẩm mì gạo làng Vai của cơ sở sản xuất mì gạo do gia đình ông Nguyễn Minh Phương ở khu 7, Trị Quận triển khai. Từ nguồn lúa chất lượng cao được trồng theo quy trình an toàn, gạo làng Vai không chỉ tiêu thụ dưới dạng thóc, gạo thương phẩm mà còn được chế biến thành mì gạo khô, tạo giá trị gia tăng đáng kể. Nhờ chú trọng khâu chế biến, đóng gói, xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm mì gạo của gia đình ông Phương từng bước có chỗ đứng trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo quê hương. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình OCOP theo hướng chuẩn hóa, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của xã.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Dân Chủ tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Việc huy động nguồn lực được triển khai theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Nhiều công trình hạ tầng, cảnh quan môi trường, nhà văn hóa, tuyến đường hoa được chỉnh trang, nâng cấp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Mục tiêu đến năm 2030, xã phấn đấu có từ 2-3 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực theo hướng chất lượng, ổn định và bền vững, có ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao trở lên.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Dân Chủ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong giai đoạn mới.

Hoàng Hương