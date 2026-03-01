Thị trường chứng khoán giảm, vàng và dầu tăng giá do xung đột tại Trung Đông

Chỉ số S&P500 đã giảm 0,43%, Dow Jones giảm 1,05%, Nasdaq giảm 0,29%; giá dầu tăng vọt và giá vàng tăng gần 2%, báo hiệu động thái giảm rủi ro điển hình trên các thị trường toàn cầu.

Nhân viên làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel xác nhận các cuộc tấn công vài Iran, chỉ số S&P500 đã giảm 0,43%, Dow Jones giảm 1,05% và Nasdaq giảm 0,29%.

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm thêm 622 điểm trong giao dịch ngoài giờ.

Dự báo phản ứng tiếp theo, các nhà đầu tư cho rằng trong trung hạn, cổ phiếu ngành quốc phòng có thể tăng giá.

Trong khi đó, đồng bitcoin đã trở về gần mốc 63.000 USD/BTC trong ngày 28/2, đẩy đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này giảm khoảng 3% chỉ trong vài giờ. Hoạt động bán tháo diễn ra ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, đưa Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/2.

Ở chiều ngược lại, giá dầu tăng vọt và giá vàng tăng gần 2%, báo hiệu động thái giảm rủi ro điển hình trên các thị trường toàn cầu. Dầu thô WTI tăng lên 67,29 USD. Dầu Brent tăng lên 72,64 USD. Giá vàng giao dịch ở mức 5.296 USD.

Giám đốc nghiên cứu của Viện Năng lượng và tài chính Nga, ông Alexey Belogoriev cho biết cuộc xung đột mới tại Trung Đông có thể đẩy giá dầu lên trên 80 USD/thùng.

Chuyên gia này liệt kê các yếu tố chính có thể dẫn đến một đợt tăng giá, bao gồm thiệt hại nghiêm trọng của ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, các cuộc tấn công đáng kể vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh Arập, hoặc sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Ông cũng nghi ngờ khả năng cứu vãn thị trường của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) trong trường hợp eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Theo ông, kể cả khi OPEC+ có thể tận dụng giá dầu tăng để tiếp tục tăng sản lượng trong quý thứ hai, nhưng trong kịch bản nghiêm trọng liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz, các lựa chọn của liên minh sẽ cực kỳ hạn chế.

Trong kịch bản giả định eo biển Hormuz bị đóng cửa, toàn bộ công suất dự trữ chính của OPEC+ ở vùng Vịnh sẽ bị tắc nghẽn, và trong trường hợp đó, mọi quyết định ở cấp độ OPEC+ đều không có ý nghĩa. Đặc biệt là vì những quyết định này được thực hiện với độ trễ ít nhất một tháng.

Nguồn Vietnam+