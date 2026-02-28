Yên Sơn giảm nghèo từ nguồn lực xanh bền vững

Yên Sơn là xã miền núi, cách trung tâm tỉnh khoảng 80km. Địa hình chủ yếu là đồi núi xen kẽ, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 64,6%. Trên cơ sở đó, xã xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là mục tiêu xuyên suốt gắn với ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chè Yên Sơn được xác định là cây trồng chủ lực, xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với tổng diện tích tự nhiên hơn 75km2, trong đó phần lớn là đất đồi rừng, thổ nhưỡng đa dạng, khí hậu ôn hòa, Yên Sơn có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông - lâm nghiệp hơn hẳn các địa phương trong vùng. Xã duy trì độ che phủ rừng 34,1% và đặt mục tiêu nâng lên 37% trong năm 2026. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” bảo vệ môi trường mà còn là nguồn sinh kế quan trọng đối với người dân miền núi.

Trên cơ sở rà soát tiềm năng, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển một số cây trồng chủ lực giai đoạn 2025-2030, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng như nếp quạ đen, táo Lương Nha, chè Yên Sơn... Diện tích chè hiện đạt 257ha, sản lượng chè búp tươi trên 3.000 tấn/năm; cây bưởi hơn 93ha, táo 25ha, dứa, chuối và nhiều loại cây trồng khác từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt trên 1.150ha, sản lượng lúa đạt hơn 3.600 tấn, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Việc phát triển kinh tế rừng gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhất là các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã mở ra hướng đi mới cho người dân. Nhiều hộ đã chuyển từ trồng rừng chu kỳ ngắn sang trồng rừng gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ tài nguyên rừng bền vững.

Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có của địa phương, ông Đinh Văn Phê ở khu Mố mở xưởng chế tạo đồ mộc dân dụng, mang lại thu nhập ổn định.

Giảm nghèo bền vững được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 12,3% xuống còn 11,3%. Mức giảm tuy chưa lớn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng đã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong điều kiện còn nhiều khó khăn về địa hình, hạ tầng và nguồn lực.

Để đạt được kết quả đó, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp: Rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân; hỗ trợ sinh kế phù hợp; lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu; tạo điều kiện vay vốn ưu đãi; hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong năm, địa phương giải quyết việc làm cho 216 lao động, 21 người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

Qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 42,79 triệu đồng/năm, đạt 111,4% kế hoạch. Song song với hỗ trợ sản xuất, xã quan tâm đến an sinh xã hội. Đã có 45 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm trong năm 2025; các chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội được chi trả kịp thời, đầy đủ; công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo. Đây là nền tảng quan trọng để người nghèo yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Giảm nghèo bền vững không chỉ là tăng thu nhập mà còn là nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện. Yên Sơn đã tập trung đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng cơ sở - những yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài. Hiện toàn xã có 10/10 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; công tác khuyến học, phân luồng học sinh được đẩy mạnh. Trong lĩnh vực y tế, việc sáp nhập 3 trạm y tế thành một trạm y tế xã sau sáp nhập đã nhanh chóng đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%; số bác sĩ đạt 2 bác sĩ/1 vạn dân.

Đồng chí Nguyễn Bá Khuyến - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền xã. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong thời gian tới, xã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế rừng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây ăn quả có giá trị, từng bước hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp quy mô lớn để nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất.

Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ xã là không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm nghèo thực chất, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Để đạt được điều đó, Yên Sơn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ nội lực trong Nhân dân.”

Khu dân cư sầm uất như phố thị của người dân ven quốc lộ 70B.

Giảm nghèo bền vững ở Yên Sơn không phải là câu chuyện của riêng một chương trình hay một năm kế hoạch, mà là quá trình kiên trì, lâu dài, dựa trên nội lực của đất đai, rừng núi và con người. Khi tiềm năng được khơi dậy, nguồn lực được tập trung và lòng dân được củng cố, Yên Sơn hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một chặng đường phát triển xanh, bao trùm và bền vững - nơi mỗi người dân đều được hưởng thành quả của sự đổi thay trên chính quê hương mình.

